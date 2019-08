vor 3 Min.

Der Fall Jatta: Amateure heißen Asylbewerber willkommen

Plus Derzeit sorgt der Fall Bakéry Jatta für Aufsehen. Im Amateurbereich sind Flüchtlinge keine Seltenheit - manchmal wäre ohne sie gar kein Spielbetrieb möglich.

Von Walter Brugger

Unter der Vielzahl an Flüchtlingen, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland kamen, sind zahlreiche Fußballer. Und weil der Sport für sich reklamiert, einen wichtigen Beitrag zur Integration zu liefern, öffneten die Vereine in der Region ihre Tore für die Neuankömmlinge.

Dort dürfen die Fußballer zwar trainieren, ans Spielrecht sind allerdings bürokratische Anforderungen geknüpft. Je nach Herkunftsland benötigt der Bayerische Fußball-Verband (BFV) Angaben über die Eltern und etwaige vorherige Vereine, die zur Prüfung an den Weltverband Fifa weitergereicht werden. Erst wenn die Fifa „grünes Licht“ gibt, dürfen Asylbewerber überhaupt offiziell mitspielen. Ein Spieler war in der Region noch nicht dabei, mit dem Syrer Mohamad Awata verschlug es einen Stürmer immerhin zu 1860 München, wo er allerdings lediglich auf neun Regionalliga-Einsätze kam. Mittlerweile spielt er beim Regionalligisten FC Schweinfurt 05. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. In manchen Vereinen wäre ohne Asylbewerber kein Spielbetrieb möglich In Schwaben hat sich Fahad Barakzaie in den Mittelpunkt gespielt. Der 19-jährige Afghane sorgte vergangene Saison in der Bezirksliga für Furore, erzielte 14 Treffer für den SC Altenmünster und weckte damit das Interesse des Bayernligisten TSV Schwabmünchen, für den er in der laufenden Runde bereits viermal zum Einsatz kam. Spielt mittlerweile in der Bayernliga für Schwabmünchen: Fahad Barakzaie. Bild: Norbert Staub Dass die kickenden Asylbewerber eine Mannschaft sportlich verstärken, ist der Idealfall. Sie sind aber auch willkommen, damit mancherorts überhaupt ein Spielbetrieb möglich ist. Beim TSV Ettringen aus dem Landkreis Unterallgäu waren zwischenzeitlich sechs Asylbewerber im Einsatz. Die stehen mittlerweile nicht mehr zur Verfügung, und weil den Ettringern noch weitere Spieler wegbrachen, konnte der TSV in der neuen Saison kein Team mehr melden. Auch der FC Lauingen ist froh, dass mittlerweile vier Asylbewerber im Verein spielen. „Sonst hätten wir wohl die Zweite abmelden müssen“, bestätigt Abteilungsleiter Joachim Hauf. Voll auf Spieler aller Herren Länder setzt der neu gegründete FC Internationale Memmingen, der mit seinen zahlreichen Asylbewerbern, aber auch einigen deutschen oder im Allgäu aufgewachsenen Spielern den zuletzt vier Jahre lang verwaisten Sportplatz in Trunkelsberg neu beleben. Lesen Sie dazu auch: Zweifel an der Identität von HSV-Spieler Bakéry Jatta

