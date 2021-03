vor 32 Min.

Der neue Mercedes ist da: Wer Weltmeister werden will, muss dieses Auto schlagen

Branchenprimus Mercedes zeigt sich bei der Präsentation des neuen Formel-1-Autos zurückhaltend. Weltmeister Lewis Hamilton ist gespannt, was Vettel macht.

Von Marco Scheinhof

Mercedes ist zu spät dran. Das gibt es selten. Eigentlich hätten die Gesprächsrunden mit den beiden Fahrern um 14.25 Uhr beginnen sollen, es wurde eine Viertelstunde später. Ein schlechtes Omen? Ist Mercedes plötzlich zu langsam?

Am Dienstag hat das Weltmeisterteam sein Auto für die neue Formel-1-Saison präsentiert. Es ist wieder weitgehend schwarz lackiert, es ist wieder ein Zeichen für mehr Vielfalt und Integration. Besonders Lewis Hamilton ist das ein ganz wichtiges Thema. "Da bin ich wahnsinnig stolz auf das Team", sagt er, "da haben wir eine tolle Verbindung zueinander."

Will sich in diesem Jahr vertraglich «Flexibilität erhalten»: Lewis Hamilton. Bild: Mark Thompson/Pool Getty/AP/dpa

Lewis Hamilton will die Situation benachteiligter Menschen verbessern

Für Hamilton geht es in der am 28. März in Bahrain startenden Saison also nicht nur um Siege und den WM-Titel. Er will weiter daran arbeiten, die Welt und die Situation benachteiligter Menschen zu verbessern. "Ein Wechsel ist möglich, aber auch nötig", sagt er. Soll aber keiner denken, dass er bei all seinem Engagement seine Leistung auf der Strecke vernachlässigen wird. "Ich werde voll fokussiert sein", sagt Hamilton.

Er ist Rekordweltmeister, ebenso wie Michael Schumacher hat er bisher sieben Titel geholt. Seine Vertragssituation hatte lange Zeit für Unruhe in diesem Winter gesorgt, erst vor wenigen Wochen hat er um ein weiteres Jahr verlängert. Ein auffallend kurzer Zeitraum, aber offenbar im Sinne des Weltmeisters. Er weiß wirklich noch nicht, ob er noch Lust auf mehr als ein Jahr in der Königsklasse des Motorsports hat. Er sagt aber auch: "Es wird nicht entscheidend sein, ob ich meinen achten Titel hole". Gelingt ihm das tatsächlich, gehen viele von einem Karriereende aus. Scheitert er an diesem Vorhaben, könnte er den Ehrgeiz auf mindestens einen weiteren Versuch entwickeln. Davon aber macht der Weltmeister seine Entscheidung nicht abhängig. "Es geht darum, ob ich noch ein Lächeln im Gesicht habe, wenn ich aus der Garage fahre", sagt Hamilton. Immer fällt ihm das in den schwierigen Zeiten nicht leicht.

Lewis Hamilton (r) gratuliert Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas. Bild: Luca Bruno/AP Pool/dpa

Valtteri Bottas will alles geben - auch gegen Hamilton

Sein größter Rivale in dieser Saison könnte Valtteri Bottas sein. Sein Teamkollege verspricht: "Ich bin sicher, dass ich um den Titel kämpfen kann, das ist das große Ziel". Bisher ist der Finne immer an Hamilton gescheitert. Auch er hat nur noch einen Vertrag für diese Saison, es könnte also seine letzte Chance auf den ganz großen Triumph sein. Er hat in seiner Vorbereitung vieles verändert. Bottas hat vor allem an seiner mentalen Stärke gearbeitet. Er sagt: "Ich will mir am Ende nichts vorwerfen lassen. Ich werde alles geben, das erwarte ich auch von meinem Umfeld."

Der Mercedes jedenfalls wird stark genug für den Titel sein, alles andere wäre eine große Überraschung. "Ich sehe noch immer das gleiche Feuer, den gleichen Hunger und die gleiche Leidenschaft wie 2013, als ich das erste Mal durch die Gänge in der Fabrik gegangen bin", sagt Teamchef Toto Wolff. Es ist eine Warnung an die Konkurrenz.

