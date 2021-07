Fußball bei Olympia 2021: Deutschland - Elfenbeinküste live im Free-TV und Stream sehen

Das Olympia-Länderspiel Deutschland - Elfenbeinküste morgen Früh statt. Alle Infos zu Termin und Uhrzeit sowie zur Übertragung live im Free-TV und Stream haben wir hier für Sie.

Die Olympischen Spiele 2021 finden in diesem Jahr ohne Zuschauer vom 23. Juli bis zum 8. August in Tokio statt. Neben zahlreichen sportlichen Disziplinen wird auch ein internationales Fußball-Turnier im Rahmen der Olympischen Spiele stattfinden, an dem unter anderem auch die deutsche Olympia-Mannschaft sowie 23 weitere Teams teilnehmen werden. Los ging es mit der Gruppenphase am 22. Juli, wo Deutschland in Gruppe D zunächst auf Brasilien traf.

Weiter geht es für die deutsche Mannschaft nun gegen die Elfenbeinküste. Wie können Sie die Partie Deutschland - Elfenbeinküste live im Free-TV und Stream verfolgen? Welche Sender überträgt das Duell? Alle Infos zur Übertragung sowie zum Termin und der Uhrzeit des Länderspiels haben wir hier für Sie.

Olympia 2021: Deutschland vs. Elfenbeinküste heute - Termin und Uhrzeit

Alle wichtigen Infos zum Olympia-Länderspiel zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste finden Sie hier auf einen Blick:

Spiel: Deutschland - Elfenbeinküste

- Ort: Tokio , Japan

, Datum: Mittwoch, 28. Juli 2021

Mittwoch, 28. Juli 2021 Anstoß: 10.00 Uhr

10.00 Uhr Übertragung: ZDF

Deutschland tritt bei den Olympischen Spielen nicht mit der Nationalmannschaft an, sondern mit der deutschen Fußballolympiamannschaft, die von Stefan Kuntz trainiert wird. Mit dabei sind unter anderem Felix Uduokhai und Marco Richter vom FC Augsburg. Bei den Olympischen Spielen muss der Kader von Stefan Kuntz jedoch auf einige Spieler verzichten, da verschiedene Top-Klubs ihre Spieler bei der Vorbereitung auf die neue Saison nicht freigeben wollen. Insgesamt hätte Deutschland mit einem Kader von bis zu 22 Spielern anreisen können - tatsächlich Antreten werden aber nur 18 Fußballspieler.

Felix Uduokhai. Foto: Ulrich Wagner

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch

Deutschland - Elfenbeinküste: Übertragung live im Free TV & Stream - ARD oder ZDF?

Die Übertragung des Fußball-Turniers bei den Olympischen Spielen teilen sich unter anderem die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Im Gegensatz zu Sport1 haben die Sender jedoch nur eine Sublizenz für die Olympia-Übertragung erworben und werden nicht alle Wettkämpfe und Sportarten übertragen.

Neben der Übertragung im TV können Sie das Spiel zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste auch im Live-Stream sehen. Über diesen Link gelangen Sie direkt zum Stream des ZDF. Darüber hinaus wird auch der kostenpflichtige Streaming-Dienst DAZN das Spiel im Stream übertragen. Laut Anbieter kostet ein Abonnement monatlich 14,99 Euro und im Jahr liegen die Kosten für ein Abo bei 149,99 Euro.

Olympia 2021: Diese Mannschaften nehmen am Turnier teil

Bisher hat die deutsche Fußballolympiamannschaft zwischen 1982 und 2016 49 Länderspiele bestritten. Davon endeten 12 Unentschieden, 23 Mal gewann das deutsche Team und 14 Mal mussten die Olympiafussballer eine Niederlage hinnehmen. Hier finden Sie alle Fußball-Mannschaften, die an den Olympischen Spielen 2021 teilnehmen:

Gruppe A:

Frankreich

Japan

Mexiko

Südafrika

Gruppe B:

Honduras

Neuseeland

Rumänien

Südkorea

Gruppe C:

Ägypten

Argentinien

Australien

Spanien

Gruppe D: