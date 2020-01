09:52 Uhr

Deutschland - Spanien heute: Handball live in TV & Stream - Free-TV?

Deutschland - Spanien steht heute bei der Handball-EM 2020 auf dem Programm. Alle Infos zu Uhrzeit, TV-Termin und Übertragung im TV und Stream: hier. Free-TV auf ARD oder ZDF?

Deutschland - Spanien: Handball-Europameisterschaft live in TV & Stream. Für Deutschland geht es heute am 11.1.20 nach dem erfolgreichen Auftakt gegen die Niederlande mit dem zweiten Spiel der Gruppenphase weiter.

Beim 34:23-Auftaktsieg am Donnerstagabend gegen die Niederlande in Trondheim ( Norwegen) hatte sich das DHB-Team von Handball-Bundestrainer Christian Prokop aber teilweise unerwartet schwer getan. Titel-Verteidiger Spanien ist hingegen mit einem lockeren Sieg in die Handball-Europameisterschaft gestartet. Der Europameister von 2018 setzte sich gegen EM-Neuling Lettland mit 33:22 (14:11) durch. Bester Scorer bei Spanien war mit fünf Toren Linksaußen Angel Perez Fernandez - beim polnischen Topclub Vive Kielce Mitspieler von Deutschlands Nationaltorhüter Andreas Wolff.

Direkt nach dem Abpfiff richteten Coach Christian Prokop und seine Spieler die Blicke schon auf den nächsten Gegner bei der EM: Titelverteidiger Spanien.

Deutschland - Spanien: Handball-EM - Übertragung live in TV & Stream sehen - Free-TV auf ARD oder ZDF?

Wer? Deutschland - Spanien

- Wann? Samstag, 11. Januar 2020, 18.15 Uhr Anwurf

Wo? Trondheim

Live-TV? Übertragung live in TV und Stream in der ARD

Deutschland - Spanien: Handball-EM 2020: TV-Rechte und Live-Übertragung

Verschiedene Sender berichten über die Handball-EM 2020 live in TV, Fernsehen oder Stream. Allerdings sind die Live-Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft nur bei ARD und ZDF live in TV und Stream zu sehen. Das Spiel Deutschland - Spanien wird am Samstag in der ARD live zu sehen sein - und somit im Free-TV.

Deutschland gegen Spanien: Es braucht Punkte

Im richtungsweisenden Duell mit dem Europameister Spanien geht es an diesem Samstag (18.15 Uhr/ARD) für Deutschland bei der Handball-EM 2020 sehr wahrscheinlich schon um wichtige Punkte für die nächste Turnierphase. Neben den Spaniern beschäftigten aber auch zwei bemerkenswerte Vorfälle die deutschen Handballer nach ihrem ersten Erfolg bei der Europameisterschaft.

Trotz der guten Laune konzentrierten sich die Spieler schnell auf den anstehenden Kontrahenten: Vor dem Spanien-Spiel brauche seine Mannschaft nun eine schnelle Regeneration und Erholung, sagte Prokop - und es bedürfe einer Leistungssteigerung. "Wir werden jetzt auf eine sehr starke spanische Mannschaft treffen", so Torwart Andreas Wolff.

Themen folgen