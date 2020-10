vor 31 Min.

Deutschland - Ukraine live: Übertragung im Free-TV und Stream am 14.11.20

Nations League 2020/21: Deutschland trifft am 14.11.20 auf die Ukraine. Wann die Partie live im Free-TV, auf ARD/ZDF oder RTL zu sehen sein wird, erfahren Sie hier.

Von Elisa Jebelean

Deutschland - Ukraine heißt die Partie am 5. Spieltag in der UEFA Nations League 2020/21. Zuletzt sind die beiden Mannschaften am 10. Oktober 2020 aufeinandergetroffen. Das Spiel konnte die DFB-Elf mit 2:1 für sich entscheiden. Joachim Löw will nun auch am 5. Spieltag an diesem Erfolg anknüpfen. Wie läuft die Übertragung des Spiels Deutschland - Ukraine live im TV und Stream? Lesen Sie hier alle Infos dazu im Artikel.

Nations League 2020/21: Deutschland - Ukraine live im TV und Stream am 14.11.20

Partie : Deutschland - Ukraine

: - Wann : 14.11.2020

: 14.11.2020 Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Wo : Red Bull Arena Leipzig

: Arena Free-TV: ZDF

Stream: ZDF

Radio: WDR Event, DFB Fan Club Radio, rbb Inforadio (unter Vorbehalt, Programm steht noch nicht fest)

Event, Fan Club Radio, Inforadio (unter Vorbehalt, Programm steht noch nicht fest) Reporter: Béla Réthy

Moderatorin : Katrin Müller-Hohenstein

: Experte: Per Mertesacker

Nations League 2020/21 live im TV & Stream: im Free-TV auf ARD, ZDF oder RTL?

Die Rechte für alle Spiele der DFB-Elf, inklusive Testspiele, Qualifikations- oder Nations League-Spiele, halten die Sender ZDF, ARD und RTL. Demnach werden die Partien nicht auf Sky oder DAZN übertragen. Auch das Spiel zwischen Deutschland und der Ukraine am 14.11.2020 wird live im Free-TV übertragen. An Spieltag 5 übernimmt das ZDF die Übertragung. Der Anpfiff des Spiels ist um 20.45 Uhr, allerdings sendet das ZDF bereits ab 20.15 Uhr. Das ZDF bietet üblicherweise auch einen kostenlosen Online-Stream zum Spiel an. Wer lieber auf die visuelle Komponente verzichtet, kann sich das Spiel auch über das Radio anhören. WDR Event, der DFB Fan Club Radio oder rbb Inforadio bieten regelmäßig die Spiele in ihrem Programm an.

Deutschland - Ukraine - Wie lief die vergangene Partie?

Ukraine und Deutschland haben in Gruppe D der Nations League 2020/21 beide jeweils sechs Punkte, Deutschland ist aber aufgrund der besseren Tordifferenz auf dem zweiten Platz der Tabelle. Die deutsche Nationalmannschaft musste bisher keine Niederlage hinnehmen, drei von vier Spielen endeten im Unentschieden. Am 10. Oktober, an Spieltag 3, konnte Deutschland gegen die Ukraine mit 2:1 gewinnen - der einzige bisherige Sieg der deutschen Mannschaft in der Nations League.

Nations League 2020/21: Deutschland - Ukraine am Samstag, 14.11.20: Welche Spiele laufen sonst noch?

Malta - Andorra (15.00 Uhr)

- (15.00 Uhr) San Marino - Gibraltar (15.00 Uhr)

- (15.00 Uhr) Aserbaidschan - Montenegro (18.00 Uhr)

- (18.00 Uhr) Zypern - Luxemburg (18.00 Uhr)

- (18.00 Uhr) Lettland - Färöer Inseln (18.00 Uhr)

- (18.00 Uhr) Portugal - Frankreich (20.45 Uhr)

- (20.45 Uhr) Schweden - Kroatien (20.45 Uhr)

(20.45 Uhr) Schweiz - Spanien (20.45 Uhr)

