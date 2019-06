Deutschland gegen Nigeria: Schluss mit Idylle

Plus Die Deutschen mussten lange auf ihren Achtelfinalgegner warten. Das Team trifft nun auf Nigeria – einen Gegner, der körperliche Schmerzen bereiten wird.

Nein, niemand im deutschen Quartier hat eine Stunde vor Mitternacht Türen aufgerissen, ist im Hotelflur herumgesprungen und hat Freudentänze aufgeführt, die eine ganze Etage zum Beben bringen. Und niemand wäre auf die Idee gekommen, in der Ekstase auch noch kniend den Teppich zu küssen. Die nigerianischen Fußballerinnen haben allein das Erreichen des Achtelfinals in der Nacht auf Freitag im nordfranzösischen Rennes gefeiert wie einen WM-Sieg.

Als im Gegenzug die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in ihrem Domizil in Uriage-les-Bains am Fuße des Skigebietes vom Chamrousse endlich Gewissheit hatte, dass es in Grenoble zum Duell gegen Nigeria (Samstag 17.30 Uhr/ZDF) kommt, sind keine Exzesse übermittelt worden. Und es gab auch keine Karnevalslieder, nur weil es jetzt gegen ein Team geht, gegen das Deutschland in sieben Vergleichen siebenmal gewonnen hat. Die betuchten Gäste in der vornehmen Herberge hätten vermutlich auch sofort Beschwerde wegen Störung der Nachtruhe vorgetragen.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg respektiert die nigerianische Mannschaft

Immerhin hatte sich Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf leisen Sohlen nach draußen begeben, um im Schutz der Dunkelheit eine erste Einschätzung anzubringen. „Wir wissen, dass Nigeria ein starkes Team ist. Speziell im letzten Spiel gegen Frankreich haben sie gezeigt, wozu sie in der Lage sind. Wir wissen, dass da ein Brocken auf uns zukommt“, sagte die 51-Jährige. „Afrikanische Teams sind immer schwer zu bespielen, sie haben eine gute Mentalität, viel Tempo und körperliche Präsenz.“

Ein Eindruck, der bereits vor acht Jahren bei der Heim-WM haften blieb. Das Aufeinandertreffen im Frankfurter Stadtwald im zweiten Gruppenspiel (1:0) blieb aber vor allem deshalb in Erinnerung, weil es damals beim Abnutzungskampf gegen die vom Deutschen Thomas Obliers trainierten Nigerianerinnen zum Eklat mit Birgit Prinz kam. Ihre Auswechslung sollte zum unrühmlichen Schlussakt ihrer Länderspielkarriere (214 Spiele/ 128 Tore) werden. Das Abklatschen mit der Bundestrainerin Silvia Neid war mehr ein Frustschlagen. Der Vorfall in ihrer Heimatstadt als Symbol, wie überbordender Druck und missverständliche Erwartungen eine ganze Mission gefährden.

Kurios: Der Teampsychologin bleibt die Begegnung mit der Vergangenheit erspart, weil sie absprachegemäß vor dem Achtelfinale abgereist ist. Die 41-Jährige würde zu einem möglichen Viertelfinale in Rennes wieder zum Team stoßen, hieß es von DFB-Seite. Die Ikone des deutschen Frauenfußballs wird in den französischen Alpen also niemand in die Hände schlagen. Weder zur Aufmunterung noch zum Frustabbau.

Die deutsche Mannschaft steht unter höherem Druck

Über ihr Wirken hinter den Kulissen darf ohnehin gerätselt werden: Die meisten Spielerinnen haben zuletzt zwar die Prinz-Präsenz gelobt, doch von einer intensiven Unterredung hat kaum jemand erzählt. Im Gegenteil. Die mentale Komponente ist nicht zu unterschätzen im kleinen Schmuckkästchen des in die Parkanlagen eingebetteten Stade des Alpes: Während der zweifache Weltmeister zum Siegen verdammt ist, hat der Weltranglisten-38. nichts mehr zu verlieren. Wer sich schon im Flieger auf der Heimreise wähnte und plötzlich in den französischen Alpen weiterspielen darf, hat kaum mehr Druck. Trotzdem ist davon auszugehen, dass sich Nigeria ähnlich defensiv verhält wie gegen Frankreich (0:1), bis das unrühmliche Zusammenspiel von Schiedsrichterin und Videoassistenten bei einem wiederholten Elfmeter zur Niederlage führte.

Weil die Fifa weiterhin den Irrsinn verteidigt, zwingend die Torhüterin bei der kleinsten Missachtung mit Gelb zu verwarnen, kündigt sich bei einem Elfmeterschießen in der K.-o.-Phase das komplette Chaos an. Bezeichnend, dass sich die Deutschen darüber tatsächlich Gedanken machen, wer bei einer Hinausstellung von Stammtorhüterin Almuth Schult zwischen die Pfosten gehen würde: Kapitänin Alexandra Popp, wie Vizekapitänin Svenja Huth verraten hat.

Nigeria wird sich nicht kampflos verabschieden

Um das vierte WM-Spiel möglichst ohne Elfmeterschießen erfolgreich zu gestalten, sind ein besserer Spielaufbau und eine bessere Passqualität gefragt. In der K.-o.-Phase auf eine spielerische Befreiung zu bauen, erscheint allerdings nicht sehr wahrscheinlich, so lange Dzsenifer Marozsan nicht mitspielen kann. Sie fehlt weiterhin. Das Teammotto „Allez maximal“ wird wahrscheinlich über die altbewährten deutschen Tugenden mit Leben erfüllt. Vielleicht hilft es ja auch, dass sich die Mannschaft bei einer Gondelfahrt auf die Bastille von Grenoble mit den prächtigen Perspektiven an diesem Spielort vertraut gemacht – hier soll bitte nicht Endstation sein. Nur müssen sich die deutschen Fußballerinnen vorsichtshalber wieder auf blaue Flecken einstellen. Der Gegner hat auf dem Hotelflur nicht so frenetisch gefeiert, um sich kampflos von der Frauen-WM zu verabschieden.