Diskriminierung

vor 20 Min.

Homosexualität im Fußball: Wenn Worte verletzender sind als Fouls

Plus Noch immer bekennt sich kein aktiver Bundesliga-Profi zu seiner Homosexualität. Warum? Auch Spielerinnen und Spieler in unteren Ligen machen bittere Erfahrungen.

Von Michael Postl

Dario Casolas „Outing“ beginnt mit einem Versehen. Der heute 35-Jährige war damals, 2018, Trainer des Fußball-Landesligisten SC Olching. 12.000 Kilometer entfernt von dem Ort im Kreis Fürstenfeldbruck steht er an einem Strand in Argentinien und grinst in seine Handykamera. Dann nimmt er das Foto auf. Zu sehen ist er, wie ihm die Sonne ins Gesicht scheint, mit Drei-Tage-Bart und rasierten Schläfen. Im Hintergrund das Meer. Und neben ihm: Emiliano. „I love you“ – ich liebe dich – schreibt Casola darunter, als er es ins soziale Netzwerk Instagram hochlädt. Zu diesem Zeitpunkt sind Emiliano und er seit einem halben Jahr ein Paar. Casola denkt, dass nur seine Freunde das Foto sehen können. Doch sein Profil ist öffentlich. Seine Mannschaftskameraden können es genauso anschauen wie seine Familie. Dann schickt ihm sein Torwarttrainer eine Nachricht: „Dario, in Olching geht’s drunter und drüber. Du musst dich erklären.“ Musste er das wirklich?

