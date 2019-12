vor 50 Min.

EM 2020: Auslosung der Gruppen, Einteilung der Töpfe und Live-TV

Deutschland ist so gut wie sicher qualifiziert für die Fußball-EM 2020. Am 30. November 2019 stand nun die Auslosung der Europameisterschaft an. Wir geben alle Infos zur Auslosung der Gruppen, zum Modus, zur Einteilung der Töpfe und zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream.

Es ist vollbracht: EM 2020 - Auslosung Gruppen, Einteilung Töpfe & Live-TV: Die Auslosung vom 30.11.19 hat die großen Fragen zur Fußball-Europameisterschaft geklärt: Wer spielt gegen wen? Wer sind die Gegner von Deutschland? In welcher Gruppe spielt Deutschland? Welche und wie viele Gruppen gibt es? Außerdem erklären wir zur Auslosung hin die Einteilung der Töpfe.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick zur Auslosung der EM 2020:

Wann? 30. November 2019, 18 Uhr

Wo? Bukarest

Live-Übertragung: live auf uefa.com (Livestream)

Contest: Fußball-Europameisterschaft 2020

2020 Länder: 24 UEFA-Nationen

Lostöpfe: 4

EM 2020: Auslosung der Gruppen, Modus und Einteilung der Töpfe

Bei der EM 2020 sind 24 Nationen vertreten, die Teil der UEFA sind. Diese Länder werden auf vier Gruppen aufgeteilt, sprich in jedem Lostopf befinden sich sechs Nationen. De facto sind aber erst 20 Nationen bei der Auslosung vertreten, da die letzten vier Teilnehmer im Rahmen der EM-Playoffs im März 2020 ermittelt werden.

Basis der Töpfe bzw. der Zuteilung ist eine Setzliste, die sich absteigend nach aus diesen Kriterien zusammensetzt:

Platzierung in der Gruppe der EM-Quali Punkte Tor-Differenz Geschossene Tore Geschossene Auswärtstore Zahl der Siege Niedrigere Anzahl von Strafpunkten Stand in der allgemeinen Rangliste der UEFA-Nations-League

EM-Auslosung 2020: Die Zuteilung der Nationen zu ihren Gruppen ist etwas kompliziert

Hier muss man etwas ausholen: Die EM 2020 findet in mehreren europäischen Ländern statt. Alle Gastgeberländer, die sich für die Fußball-Europameisterschaft qualifizieren, genießen in der Gruppenphase Heimrecht und sind deshalb quasi schon jetzt (sofern sie sich qualifizieren) in einer Gruppe gesetzt. Deutschland ist beispielsweise in Gruppe F mit Ungarn - ebenfalls eine Gastgeber-Nation. Somit werden nur noch die dritten und vierten Teilnehmer einer jeden Gruppe am 30. November 2019 ausgelost.

Dies sind die bestehenden Gruppen für die Europameisterschaft 2020:

Gruppe A: Italien , Aserbaidschan

, Gruppe B: Russland , Dänemark

, Gruppe C: Niederlande , Rumänien

, Gruppe D: England , Schottland

, Gruppe E: Spanien , Irland

, Gruppe F: Deutschland , Ungarn

Somit hat die deutsche Nationalmannschaft Heimspiele in der Gruppenphase, Ungarn allerdings auch. Das Problem des "dritten" Heimspiels wird so gelöst, dass das direkte Duell zwischen Deutschland und Ungarn um das Thema Heimrecht ausgelost wird. Somit hat entweder Deutschland oder Ungarn drei Heimspiele.

Fußball-EM: Gibt es eine zweite Auslosung?

Theoretisch wäre auch eine zweite Auslosung möglich. Diese hätte sogar schon einen Termin am 1. April 2020, ist aber kein Aprilscherz: Mögliche Gründe wären Duelle zwischen Ländern die Konflikte miteinander haben, zu große Reisedistanzen oder Nachqualifikationen über die Nations League. (AZ)

