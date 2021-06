Fussball-EM 2021

11:42 Uhr

Fußball-Deutschland stellt sich die Systemfrage: Ist die Dreierkette richtig fürs DFB-Team?

Die DFB-Elf hat ihr Auftaktspiel der Fußball-EM gegen Frankreich verloren. Lag es am System? Verteidiger Matthias Ginter hat keine besondere Vorliebe für ein bestimmtes System.

Plus Die Niederlage der DFB-Elf bei der EM gegen Frankreich sehen einige Experten als letztes Indiz dafür, die Dreierkette wieder abzuschaffen. Matthias Ginter wiederum sieht das anders.

Von Tilmann Mehl

Systemfragen interessieren Mehmet Scholl von jeher nur am Rande. Dem Mediensystem beispielsweise verschloss er sich während seiner Laufbahn nahezu komplett, nachdem er in jungen Jahren noch regelmäßig als Titel-Motiv der Zeitschrift Bravo Sport diente. Mittlerweile fungiert er als Experte der Bild und hat als mittlerweile 50-Jähriger keine Probleme mehr, den scheinbaren Konflikt zwischen vorherigem Desinteresse an Medienarbeit und dem nun aktiven Produzieren von Schlagzeilen aufzulösen.

Themen folgen