Entwarnung bei Roy: Das sagt der AEV-Keeper zu seiner Verletzung

Plus Der Torwart ist einer der wichtigsten Spieler der Panther - im CHL-Spiel gegen Biel musste er verletzt raus. Nun ist klar: Die Verletzung ist weniger schlimm als gedacht.

Es war die Schrecksekunde für alle Fans der Augsburger Panther: In der 57. Spielminute verletzte sich Torwart Olivier Roy bei einem Ausfallschritt ohne gegnerische Einwirkung. Der schmerzverzerrte Blick des Kanadiers verhieß nichts Gutes, das Spiel war für ihn direkt danach beendet.

Bei den Panther-Fans beherrschte nach Spielende nicht der Ärger um das unglückliche Ausscheiden die Gespräche, sondern die Sorge um den Torwart. Ein Kreuzbandriss, wie er von einigen befürchet wurde, wäre gleichbedeutend mit dem Saisonaus für den 28-Jährigen gewesen.

Seit Donnerstag besteht aber Klarheit um die Verletzung des Stammtorhüters. Am Rande des Trainings sagte der Torwart unserer Redaktion, dass es sich bei seiner Verletzung nicht um den befürchteten Kreuzbandriss, sondern um eine Muskelverletzung in den Adduktoren handelt. Dies ergab eine Untersuchung der Mannschaftsärzte Karsten Bogner und Jens-Ulrich Otto in der Arthroklinik Augsburg. Diese Oberschenkelverletzung wird von der medizinischen Abteilung der Panther konservativ behandelt. Roy wird damit wohl etwa zwei bis drei Wochen und nicht monatelang ausfallen.

Roy drängt bereits auf seine Rückkehr ins AEV-Tor

Roy zeigte sich nach der Diagnose beruhigt: "Ich war sehr froh, als mir die Ärzte gesagt haben, dass es keine schwerwiegende Verletzung ist." Der Schlussmann drängt bereits auf eine baldige Rückkehr ins Panther-Tor: "Am Wochenende werde ich auf jeden Fall ausfallen. Und danach müssen wir von Tag zu Tag weitersehen." Am Freitag steht für die Panther ein Heimspiel gegen Bremerhaven (19.30 Uhr) und am Sonntag ein Auswärtsspiel bei den Eisbären Berlin (17 Uhr) an.

Gut möglich, dass bei diesen beiden Partien auch Daniel Schmölz wieder zum Kader des AEV gehört. Der Stürmer musste zuletzt aussetzen, weil er einen Schuss abbekommen hatte. Die Entscheidung darüber wird am Freitag fallen. Am Donnerstag stand für die Stammkräfte des AEV nur Training im Kraftraum an, auf dem Eis standen mehrheitlich die Ersatzspieler. (ms, eisl)

