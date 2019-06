13:12 Uhr

Europaspiele 2019 in Minsk: Sportarten, Zeitplan, Athleten und Übertragung im TV & Stream

Europaspiele 2019: Die Wettkämpfe starten am 21. Juni in Minsk, Weißrussland. Hier alle Infos zum Deutschland-Team, zu den Sportarten und der Live-Übertragung.

Bald starten die Europaspiele 2019. Doch worum geht es genau? Die Europaspiele sind Sport-Wettkämpfe, die an Olympia angelehnt sind und sich an Staaten aus Europa richten. Die ersten Europaspiele fanden 2015 in Baku, Hauptstadt von Aserbaidschan, statt. Nun stehen die 2. Europaspiele in Minsk, Weißrussland, bevor.

Die Athleten aus den verschiedenen Nationen sind zum Teil bereits auf den Weg dorthin. Besonders die griechischen Teilnehmer dürfen sich über eine First-Class-Anreise freuen: Zuerst sagte der griechische Leichtathletik-Verband Segas wegen Ticketproblemen ab. Dann half Ministerpräsident Alexis Tsipras aus und stellte dem 15-köpfigen Team seinen Regierungsflieger zur Verfügung.

Das deutsche Team wird bei den Europaspielen der Opfer des im Zweiten Weltkriegs von Deutschen ausgelöschten Dorfes Chatyn gedenken. Chef de Mission Uschi Schmitz kündigte auf einer Pressekonferenz in Berlin am Dienstag an: "Wir werden die Gedenkstätte zusammen mit Vertretern des Bundestags besuchen." Zudem erklärte sie, die Teilnahme einer deutschen Mannschaft sei trotz der umstrittenen Menschenrechtssituation in Weißrussland "alternativlos" gewesen: Schließlich können sich die Athleten bei einigen Wettbewerben bereits für Olympia 2020 in Tokio qualifizieren.

Europaspiele 2019: Wann, wie und wo? Worum geht es und von wann bis wann laufen sie?

Eigene kontinentale Spiele auszurichten, die vergleichbar sind mit bspw. den Asien-Spielen oder den Panamerikanischen Spielen, hatten die Europäischen Olympischen Komitees schon länger geplant. Die ersten Europaspiele stiegen dann wie erwähnt 2015. Nur Baku hatte sich als Ausrichtungsstätte beworben. Die Europaspiele 2019 sollten eigentlich in Holland steigen, aber die Niederlande zog ihre Bewerbung zurück.

Letztlich wurden die Europaspiele 2019 an Minsk in Weißrussland vergeben. Sie laufen vom 21. bis zum 30. Juni. Die nächsten Spiele dieser Art steigen 2023. Bisland ist Krakau mit der Region Kleinpolen der einzige Bewerber.

Deutschland bei den Europaspielen 2019: Athleten, Stars, Teams

Insgesamt treten bei den Europaspielen rund 4000 Athleten in 15 Sportarten an. Die deutsche Delegation umfasst 149 Sportler.

Die Tischtennis-Spieler Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov stehen an der Spitze des Deutschland-Teams für die Europaspiele in Minsk (Weißrussland). Zum deutschen Team gehören auch die Olympiasieger Sebastian Brendel und Max Hoff (Kanu), Christian Reitz (Schnellfeuerpistole) sowie Weltmeister Jonathan Horne (Karate) und Weltmeisterin Ornella Wahner (Boxen).

Auf der Webseite des Deutschen Olympischen Sportbundes können Sie die komplette deutsche Teilnehmerliste einsehen.

Europaspiele: Welche Disziplinen und Sportarten gibt es?

Die Europaspiele 2019 haben wieder teils ausgefallene Disziplinen bzw. Sportarten. Hier alle Sportarten/Disziplinen auf einen Blick:

Badminton, 3x3 Basketball, Beachsoccer, Bogenschießen, Boxen, Judo, Kanurennsport, Karate Kata, Karate Kumite, Leichtathletik, Radport Straße und Bahn, Ringen, Sambo, Schießen, Tischtennis, Sportakrobatik, Aerobic, Geräteturnen, Rhythmische Sportgymnastik, Trampolinturnen.

Insgesamt wird es 200 Wettkämpfe in 15 Sportarten geben.

50 Nationen nehmen an den Europaspielen 2019 in Minsk teil

Das sind die teilnehmenden Nationen:

Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Israel, Italien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Türkei, Tschechien, Ungarn, Ukraine, Weißrussland und Zypern.

Europaspiele 2019: Live im TV & Stream - Übertragung im Free-TV oder Sky/DAZN?

Wer die Europaspiele 2019 live in der Übertragung im Free-TV sehen möchte, kann dies zu großen Teilen bei Sport1 im Fernsehen tun. Auch im Live-Stream soll es Übertragungen geben. Zudem bietet Sport1 Highlight-Videos an und sendet auf dem Pay-TV -Sender Sport1+. Sky und DAZN zeigen keine Europaspiele live in TV und Stream.

Europaspiele 2019: Zeitplan, Ablauf, Datum und Uhrzeiten

Der Zeitplan für die Europa-Spiele dieses Jahres steht fest. In den 15 Disziplinen messen sich Hunderte Athleten. Einen übersichtlichen Zeitplan finden Sie hier auf Wikipedia.

