European Championships in München: Neun Titelkämpfe an einem Ort

In München finden in einem Jahr die European Championships statt. Worum geht es dabei? Noch werden auch einige freiwillige Helfer gesucht.

Der Zeitplan steht. Mehr als ein Jahr vor dem Start. Am 11. August 2022 werden die European Championships in München beginnen. Neun Europameisterschaften an einem Ort bis zum 21. August. Eine zentrale Veranstaltung von Kernsportarten. 2018 fand die erste Auflage dieses Wettbewerbs in Glasgow und Berlin statt. Nun also München, mit den Sportstätten der Olympischen Spiele 1972. Dem Olympiapark und seinen Anlagen im Zentrum.

50 Jahre nach den Olympischen Spielen sollen die European Championships an die damaligen Titelkämpfe erinnern. Zurück zu den Wurzeln ist eines der Mottos der Veranstalter. Die Sportler und der Sport sollen im Mittelpunkt stehen. 176 Titelkämpfe werden die Zuschauer erleben könnten. Und damit die besten Sportler Europas. Dabei werden die Europameisterschaften im Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen ausgetragen. Schwimmer und Golfer hätten die Veranstalter ebenfalls gerne in ihrem Programm gesehen, die tragen ihre Europameisterschaften allerdings eigenständig aus. Die Schwimmer etwa sind parallel zu den European Championships in Rom im Becken.

Der Sport soll direkt in die Stadt kommen

130 Millionen Euro beträgt das Budget der Veranstaltung in München. 100 Millionen werden dabei von öffentlichen Geldern von Stadt, Land und Bund übernommen. Den Rest tragen Sponsoren bei. Rund 4700 Athleten werden in München erwartet. Es werden auch zwölf Wettbewerbe im Parakanu sowie vier im Pararudern ausgetragen. „Mit der Verabschiedung des Zeitplans haben wir einen wichtigen Organisationsschritt erfolgreich abgeschlossen“, sagte Marion Schöne, die Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH. Der Olympiapark ist mit der Stadt München Ausrichter der Veranstaltung. Der Sport soll in die Stadt kommen. So werden zum Beispiel die Wettbewerbe im Beachvolleyball und Klettern am Königsplatz ausgetragen.

Der Olympiapark wird das Zentrum sein

Im Mittelpunkt wird allerdings der Olympiapark stehen. Für die sportlichen Entscheidungen, aber auch für das Unterhaltungsprogramm. Es soll neun sogenannte Eventinseln mit Programm geben. „Wir wollen auch viele Familien mit ihren Kindern zur Veranstaltung bringen“, sagt Manuel Deutschmeyer, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Marion Schöne fügt an: „Besonders freut es mich, dass der Olympiapark als Wahrzeichen der Sportkultur in München täglich Schauplatz spannender Titelkämpfe ist.“ Weitere Veranstaltungsorte sind die Olympia-Regattastrecke, der Odeonsplatz, die Rudi-Sedlmayer-Halle und die Messe München. Übertragen werden die Wettkämpfe von ARD und ZDF.

Für einen reibungslosen Ablauf werden 6000 Volunteers benötigt, es sind noch etliche Plätze frei. Interessierte können sich bis 31. August unter munich2022.com/volunteers registrieren. Voraussetzung ist die Vollendung des 18. Lebensjahres zum 1. Juni 2022 sowie Deutsch- oder Englischkenntnisse. 16 Einsatzbereiche stehen zur Wahl. Die Einsatzzeiten reichen von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

