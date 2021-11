FC Augsburg

06:15 Uhr

FCA-Trainer Weinzierl hat gute Erinnerungen an Werder-Coach Kohfeldt

Plus Das letzte Duell gegen Florian Kohfeldt gewann Markus Weinzierl im Mai mit 2:0. Werder-Coach Kohfeldt wurde entlassen. Jetzt sieht man sich in Wolfsburg wieder.

Von Robert Götz

Die Bilanz von Markus Weinzierl im Trainer-Duell mit Florian Kohfeldt ist fast makellos. Zweimal standen sich die beiden in der Bundesliga bisher gegenüber. Als Trainer des VfB Stuttgart holte Weinzierl Ende Februar 2019 in Bremen mit einem 1:1 einen Punkt. Viel wichtiger war aber das zweite Aufeinandertreffen am 15. Mai dieses Jahres in der WWK-Arena. Es war das zweite Spiel für Weinzierl nach seiner Rückkehr zum FC Augsburg und mit einem 2:0-Sieg gegen Werder Bremen sicherte sich der FCA am 33. Spieltag den Klassenerhalt. Florian Kohfeldt wurde kurze Zeit später entlassen. Werder stieg trotzdem ab.

