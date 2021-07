FC Bayern gegen Ajax Amsterdam: Testspiel-Übertragung im Free-TV und Live-Stream

Der FC Bayern München startet mit einem Testspiel gegen Ajax Amsterdam in die neue Saison. So läuft die Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

Morgen lässt sich das Fußball-Testspiel FC Bayern München gegen Ajax Amsterdam live im Free-TV und Live-Stream sehen: Die Übertragung wird vom Sender RTL übernommen.

Für den FC Bayern ist es in der Allianz Arena der Auftakt in eine neue Saison. In dieser will der Verein mehr Titel als in der vergangenen Spielzeit holen. Die Bayern wurden zwar deutscher Meister, scheiterten aber in DFB-Pokal und Champions League.

Hier folgen die Infos dazu, wie Sie die Partie FC Bayern - Ajax Amsterdam im Live-TV und Online-Stream sehen.

FC Bayern - Ajax Amsterdam live im Free-TV oder Live-Stream morgen: Übertragung, Sender, Datum, Uhrzeit und Anstoß

Das Datum für das Testspiel FC Bayern vs. Ajax Amsterdam ist der 24. Juli 2021. Die Uhrzeit für den Anstoß ist 16.30 Uhr. Die Übertragung beginnt aber bereits eine halbe Stunde früher mit Vorberichten. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zur Partie im Überblick.

Spiel: FC Bayern München - Ajax Amsterdam , Testspiel

- , Datum: Samstag, 24. Juli 2021

Samstag, 24. Juli 2021 Uhrzeit: Übertragung ab 16 Uhr, Anstoß um 16.30 Uhr

Übertragung ab 16 Uhr, Anstoß um 16.30 Uhr Ort: Allianz Arena , München

, Übertragung: live im Free-TV und Stream auf RTL

FC Bayern gegen Ajax Amsterdam live im Fernsehen und Online-Stream: Premiere für Julian Nagelsmann

Im Fernsehen wird das Spiel FC Bayern - Ajax Amsterdam also kostenlos auf RTL übertragen. Der Live-Stream des Senders ist hingegen nicht gratis. TV Now ist ein kostenpflichtiger Service, der abonniert werden muss.

Es ist nur ein Testspiel, an dem RTL die TV-Rechte besitzt. Allerdings gibt es eine Besonderheit: Es wird das erste Spiel mit Julian Nagelsmann als Bayern-Trainer sein.

Julian Nagelsmann ist der neue Trainer des FC Bayern München. Foto: Jan Woitas, dpa (Archivbild)

Der 33-Jährige hatte in den vergangenen beiden Jahren RB Leipzig trainiert. Er übernimmt für Hansi Flick, der den FC Bayern München auf eigenen Wunsch verlassen hatte und Bundestrainer wird. Es wird ein schweres Erbe: Flick hatte es schließlich geschafft, in der Saison 2019 / 2020 sechs Titel zu gewinnen - in Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League, deutschem Supercup, UEFA Super Cup und bei der Klub-Weltmeisterschaft

Testspiel-Übertragung: FC Bayern München und Ajax Amsterdam sind Rekordmeister

Mit dem FC Bayern und Ajax Amsterdam treffen zwei Rekordmeister aufeinander. Die Münchner hatten in der vergangenen Bundesliga-Saison ihren 31. Meistertitel geholt - den neunten in Folge.

Ajax Amsterdam holte sogar die 35. Meisterschaft in den Niederlanden. Die Verein existiert seit 1900 und gehört zur obersten Spielklasse des Landes (Eredivisie), seitdem diese 1956 gegründet wurde.

Erik Ten Hag ist der Trainer bei Ajax Amsterdam - und hat bereits für den FC Bayern München gearbeitet. Foto: Mike Egerton/PA Wire/dpa (Archivbild)

Seit Dezember 2017 wird Ajax Amsterdam von Erik ten Hag trainiert. Der Niederländer hat Verbindungen zum FC Bayern München: Von 2013 bis 2015 trainierte er die zweite Mannschaft in München.

Nicht nur vor den TV-Geräten werden am 24. Juli Zuschauer sitzen: In der Allianz Arena können 500 Fans dabei sein. Nach den Folgen der Corona-Krise hoffen die Fußballvereine in Deutschland wieder auf mehr Normalität.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Welche Mannschaft kann das Testspiel gewinnen? Schafft Julian Nagelsmann einen gelungenen Einstand als neuer Trainer in München? Das wird sich zeigen, wenn die Partie FC Bayern gegen Ajax Amsterdam live im TV und Stream läuft. (sge)