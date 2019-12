vor 36 Min.

FC Bayern - Tottenham Hotspur live im TV und Stream: Sky oder DAZN?

Im Hinspiel konnten die Münchner jubeln - am 11.12.19 läuft in der Champions League das Rückspiel FC Bayern - Tottenham live im TV und Stream.

FC Bayern München gegen Tottenham Hotspur live im TV und Stream. Hier gibt es die Infos zu Übertragung und TV-Sender in der Champions League am 11.12.19. Läuft das Spiel auf Sky oder DAZN?

Die Champions League live im TV und Stream: Am 11.12.19 steht das Rückspiel FC Bayern gegen Tottenham Hotspur an. Wir informieren in diesem Artikel über die Übertragung.

Der FC Bayern ist schon längst für das Achtelfinale der CL qualifiziert. Insgesamt kann er mit viel Selbstvertrauen in das Fußball-Spiel gehen: Im Hinspiel im Oktober hatte er Tottenham mit 7:2 abgeschossen - Serge Gnabry traf dabei vier Mal.

Welcher TV-Sender übernimmt die Übertragung des Spiels FC Bayern München - Tottenham Hotspur live im TV und Stream? Sky oder DAZN? Hier die Infos:

FC Bayern - Tottenham live im TV und Stream - TV-Sender und Übertragung heute am 11.12.19: Sky oder DAZN?

Hier die Infos zum Spiel FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur im Überblick:

Wer: FC Bayern - Tottenham Hotspur

- Wann: Mittwoch, 11.12.19

Wo: Allianz Arena , München

, Live: Sky, Sky Go

Champions League live: FC Bayern München gegen Tottenham Hotspur live im TV und Stream im Internet - TV-Termine und Spielplan

Hier finden Sie alle Termine und den Spielplan des FC Bayern in der Champions League Saison 2019/2020 bis zum Ende der Gruppenphase.

18.09.2019, 21 Uhr: FC Bayern München - Roter Stern Belgrad , live auf Sky

01.10.2019, 21 Uhr: Tottenham Hotspur - FC Bayern , live auf DAZN

22.10.2019, 21 Uhr: Olympiakos Piräus - FCB, live auf Sky

06.11.2019, 18.55 Uhr: FCB - Olympiakos Piräus , live auf Sky

26.11.2019, 21 Uhr: Roter Stern Belgrad - FC Bayern München , live auf Sky

11.12.2019, 21 Uhr: FC Bayern - Tottenham Hotspur , live auf Sky

FCB in der CL: Termine für Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale

Hier finden Sie nach der Gruppenphase alle weiteren Termine und den Spielplan es FC Bayern München in der Champions League Saison 2019/2020 vom Achtelfinale bis zum Finale:

Achtelfinale, Hinspiele: 18./19./25./26. Februar

Achtelfinale, Rückspiele: 10./11./17./18. März

Viertelfinale, Hinspiele: 7./8. April

Viertelfinale, Rückspiele: 14./15. April

Halbfinale, Hinspiele: 28./29. April

Halbfinale, Rückspiele: 5./6. Mai

Finale: 30. Mai

Übertragung und TV-Rechte in der Champions League: So teilen sich Sky und DAZN die Spiele des FC Bayern München im TV und Stream a uf

Auch 2019/2020 liegen die TV-Rechte wieder bei den beiden Pay-TV-Sendern Sky und DAZN . Doch welcher Sender zeigt das Spiel meines Lieblingsvereins, fragen sich Fans von Spieltag zu Spieltag. Grundlage ist ein kompliziertes Picking-System, das man aber nicht verstehen muss. Hier finden Sie immer alle Infos, welches Spiel des FC Bayern live in TV, Fernsehen und Stream übertragen wird und ob Sky oder DAZN senden.

Läuft der FC Bayern in der Champions League kostenlos im Free-TV oder Gratis-Stream?

Eine kostenlose Übertragung im Free-TV, die umsonst und ohne Anmeldung funktioniert, gibt es nicht. Auch einen Gratis-Stream gibt es kostenlos leider nicht.

