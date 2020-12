vor 32 Min.

FIFA Klub-WM 2021: Spielplan und Termine

Die FIFA Klub-WM 2021 startet am 1. Februar. Wie genau der aktuelle Spielplan aussieht, alle Termine und Uhrzeiten finden Sie hier. Im Bild Corentin Tolisso vom FC Bayern München, der erneut um den Titel kämpft.

Die Klub-WM findet aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant im Dezember statt, sondern Anfang des neuen Jahres 2021. Vom 1. Februar 2021 bis zum 11. Februar 2021 treffen sieben Mannschaften bei der offiziellen Weltmeisterschaft für Fußball-Vereinsmannschaften in Katar aufeinander. Wir informieren Sie über den Spielplan und die Termine.

Der FC Bayern München hat bisher lediglich 2013 die Klub-WM gewonnen. 2021 steht ein neuer Kampf um den Titel an, denn Bayern München hat sich als Sieger der europäischen Champions League qualifiziert und steigt am 8. Februar 2021 ins Halbfinale ein. Um keine Partie der Klub-WM zu verpassen, finden Sie hier einen aktuellen Spielplan mit allen Terminen, Uhrzeiten und wissenswerten Informationen.

Aufgrund der Klub-WM werden Partien des Triple-Gewinners in der Bundesliga verschoben werden. Darunter fallen die Duelle mit Hertha BSC (20. Spieltag/5. bis 8. Februar 2021) und Arminia Bielefeld (21. Spieltag/12. bis 15. Februar 2021). Das Spiel gegen TSG Hoffenheim (19. Spieltag/29. Januar bis 1. Februar 2021) hingegen sollte zustande kommen.

Spielplan der FIFA Klub-WM 2021 in Katar

Sobald die Termine der Klub-WM feststehen, ergänzen wir sie hier:

Ausscheidungs­spiel







Viertelfinale 1







Viertelfinale 2







Spiel um Platz 5







Halbfinale 1







Halbfinale 2







Spiel um Platz 3







Finale











Das ist die FIFA Klub-WM

Die FIFA Klub-WM wird 2021 zum 17. Mal ausgetragen. Wie auch beim letzten FIFA Club World Cup 2019 ist der Gastgeber der Klub-WM erneut Katar. Hier findet auch die Fußball-WM 2022 statt. Bei der FIFA Klub-WM, der offiziellen Weltmeisterschaft für Vereinsmannschaften, treten die Sieger der sechs Kontinents-Meisterwettbewerbe gegeneinander an. Das erste Mal wurde der Wettbewerb 2000 in Brasilien ausgetragen. Allerdings findet die Klub-Weltmeisterschaft erst seit 2005 regelmäßig am Jahresende statt. Sie wird als Nachfolger des Weltpokals bezeichnet, beschränkt sich im Vergleich aber nicht auf Mannschaften aus Südamerika und Europa.

