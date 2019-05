vor 19 Min.

Finnische Freude

Der Weltmeister feiert ausgelassen seinen überraschenden Titel

Nach dem Überraschungscoup seines No-Name-Teams bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei feiert Finnland seine Eishockey-Helden. Nass und bis auf die Unterwäsche ausgezogen, tanzten finnische Fans in der Nacht zum Montag in Helsinki in einem Brunnen, wie Bilder finnischer Medien zeigten. Der Rundfunksender Yle sprach von knapp 10000 Menschen, die den WM-Sieg auf einem zentralen Platz in der finnischen Hauptstadt zelebrierten.

„Die größte finnische Eishockey-Sensation aller Zeiten ist eine Tatsache: Finnlands unterschätzte Mannschaft mit 18 Debütanten ist Weltmeister!“, jubelte die Zeitung Hufvudstadsbladet. Am Nachmittag kehrten die Weltmeister zurück nach Finnland. Im Anschluss feierten Fans und Spieler ein großes Fest. Den bis dato letzten finnischen WM-Sieg 2011 hatten rund 100000 Finnen gemeinsam mit dem Team auf einem Volksfest gefeiert.

In die Lobeshymnen auf das Team aus dem Heimatland des deutschen Bundestrainers Toni Söderholm stimmte selbst Finnlands Präsident Sauli Niinistö ein. „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, schrieb er auf Twitter. „Ihr habt das Unfassbare geschafft. Danke und herzlichen Glückwunsch an eine Eishockey-Mannschaft mit einem großen Herzen.“ Finnlands ehemaliger Eishockey-Star Teemu Selänne schrieb: „Ich bin so stolz auf diese Jungs. Unser Land wird das noch lange, lange feiern.“

Finnland hatte am Sonntagabend den 26-maligen Weltmeister Kanada mit 3:1 niedergerungen. In einem spannenden Finale in Bratislava holte sich das skandinavische Land damit zum dritten Mal nach 1995 und 2011 den WM-Titel. (dpa)

