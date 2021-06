Übertragung der EM 2021: So sehen Sie Finnland – Belgien im Fernsehen und Stream

Finnland trifft in der EM-Gruppenphase heute auf Belgien. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung und den Nationalteams.

Finnland vs. Belgien heute live im TV und Stream: Vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021 ist die Fußball-Europameisterschaft im Fernsehen zu sehen. In Gruppe B spielt heute Finnland gegen Belgien. Die Partie wird in Russland ausgetragen.

Wo ist Finnland – Belgien im TV und Stream zu sehen? Läuft das Spiel nur im Pay-TV bei MagentaTV oder auch im Free-TV? Hier in diesem Artikel lesen Sie alle Infos zur Übertragung und den bisherigen Spielen der Mannschaften.

Finnland – Belgien: Übertragung heute live im Free-TV und Gratis-Stream? Wann ist Anstoß?

Lesen Sie hier die wichtigsten Informationen zur Übertragung des Spiels:

Spiel: Finnland – Belgien , Gruppenphase der Fußball-EM 2021

– , Gruppenphase der 2021 Datum: 21. Juni 2021

21. Juni 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Sankt-Petersburg-Stadion

Sankt-Petersburg-Stadion Übertragung: Telekom (Magenta TV )

(Magenta ) Free-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Gruppe: B

Finnland – Belgien: Übertragung der Fußball-EM 2021 live im Fernsehen und Stream - Magenta TV oder ARD?

MagentaTV ist ein kostenpflichtiger Aboservice der Telekom, ermöglicht es Kunden aber alle Partien der Euro 2021 im Fernsehen und Stream zu sehen. In diesem Jahr werden nämlich erstmals nicht alle Spiele im Free-TV zu sehen sein. Insgesamt zehn Spiele ohne deutsche Beteiligung werden exklusiv von MagentaTV übertragen.

Für die Partie Finnland – Belgien steht die Übertragung fest. Das Spiel wird ausschließlich bei MagentaTV zu sehen sein. Im Free-TV findet allerdings keine Übertragung der Partie statt.

Hier lesen Sie alle Infos zur Übertragung der einzelnen Spiele: Fußball-EM 2021 live im TV und Stream: Live-Übertragung und TV-Termine.

Finnland – Belgien: ein direkter Vergleich der Teams

Finnland und Belgien trafen bereits bei der EM-Gruppenphase 2007 aufeinander. Ein Spiel endete mit einem Unentschieden und eine Partie konnte Finnland mit 2:0 für sich entscheiden. Hier finden Sie einen Überblick zu den vergangenen Spielen der beiden Mannschaften:

Jahr Modus Teams Ergebnis 2016 Testspiel Belgien – Finnland 1:1 2007 EM-Gruppenphase Belgien – Finnland 0:0 2007 EM-Gruppenphase Finnland – Belgien 2:0 2001 Testspiel Finnland – Belgien 4:1

Finnland – Belgien bei der Euro 2021 - Eckdaten: Trainer und Kapitäne im Überblick

Finnische Nationalmannschaft:

Markku Kanerva wurde im Dezember 2016 vom Co-Trainer zum Cheftrainer der Nationalmannschaft befördert. Mit der EM-Qualifikation konnte der seine Position festigen.

Markku Kanerva ist finnischer Nationaltainer. Foto: Kimmo Brandt

Cheftrainer: Markku Kanerva

Kapitän: Tim Sparv

Höchster Sieg: Finnland 10:2 Estland (1922)

Belgische Nationalmannschaft:

Roberto Martínez übernahm die Cheftrainerrolle des belgischen Nationalteams als Nachfolger von Marc Wilmots im Jahr 2016. Der 47-Jährige ist bei den "Red Devils" unumstritten, sein Vertrag wurde bereits frühzeitig bis zur WM 2022 verlängert.

Roberto Martínez, Trainer der belgischen Roten Teufel. Foto: Bruno Fahy/BELGA, dpa

Cheftrainer: Roberto Martínez

Kapitän: Eden Hazard

Höchster Sieg: Belgien 9:0 San Marino (2019)

Mehr Infos zur EM:

