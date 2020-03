vor 32 Min.

Formel-1 2020 in Melbourne: Termine, Zeitplan und Live-TV - Infos zum ersten Rennen der Saison

Bis mindestens Ende 2025 wird die Formel 1 in Melbourne Station machen. Formel-1 2020 in Australien: Termine, Zeitplan & Live-TV. Free-TV und Gratis-Stream? RTL oder Sky?

Der Formel-1 Grand Prix von Australien ist ein jährlich stattfindendes Autorennen, das bis mindestens 2025 in Australien ausgetragen wird. Der Grand Prix ist der zweitälteste Motorsport-Wettbewerb in Australien nach der Alpine Rally. Der Formel-1 Grandprix in Melbourne wird derzeit vom Schweizer Uhrenhersteller Rolex mit Namensrechten gesponsert.

Formel-1 2020 in Melbourne live in TV, Fernsehen & Stream - TV-Termine im Free-TV und Gratis-Stream

Was? Formel-1-Rennen in Australien

in Wann? 12. bis 15. März 2020

Wo? Australien , Melbourne , Albert Park Circuit

, , Albert Park Circuit Live-TV? Live in TV auf RTL und Sky, live im Stream auf TVNOW und SkyGo

und Sky, live im Stream auf TVNOW und SkyGo Zeitverschiebung : Melbourne ist 10 Stunden vor Deutschland

Genaue Termine und Uhrzeiten:

1. Training: 13.3.20, 2 Uhr

2. Training: 13.3.20, 6 Uhr

3. Training: 14.3.20, 4 Uhr

Qualifying: 14.3.20, 7 Uhr

Rennen: 15.3.20, 6.10 Uhr

Formel-1 2020 in Australien: TV-Rechte und Übertragung live in TV und Stream - RTL oder Sky?

Die TV-Rechte für die Formel-1-Saison 2020 liegen bei RTL und Sky. Dort können Fans den Rennsport live in TV, Fernsehen und Stream verfolgen. RTL zeigt die Formel-1 kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV, Sky im Pay-TV. Leider gibt es keinen Gratis-Stream, da sowohl SkyGo als auch der Stream von RTL auf TVNOW kostenpflichtig sind.

Formel-1-Rennen in Melbourne - viele Namen, ein Rennen

Der offizielle Name des Grand Prix änderte sich oft, aktuell heißt er "Rolex Australian Grand Prix".

1985: Mitsubishi Australian Grand Prix

1986–1993: Foster’s Australian Grand Prix

1994: Adelaide Australian Grand Prix

Australian Grand Prix 1995: EDS Australian Grand Prix

1996: Transurban Australian Grand Prix

1997–2001, 2010–2012: Qantas Australian Grand Prix

Australian Grand Prix 2002–2006: Foster’s Australian Grand Prix

2007–2009: ING Australian Grand Prix

seit 2013: Rolex Australian Grand Prix

Formel-1 Grand Prix in Australien - eine bewegte Geschichte

Das Formel-1-Rennen in Australien wurde 1985 Teil der Weltmeisterschaft und wurde von diesem Jahr bis 1995 auf dem Adelaide Street Circuit in Adelaide, Südaustralien, ausgetragen. Seit 1996 wird es auf dem Melbourne Grand Prix Circuit in Albert Park in Melbourne ausgetragen. Der Sieger des Rennens erhält eine kreisförmige Platte sowie die Lex-Davison-Trophäe. Diese Trophäen gehen jeweils auf die 1960er Jahre zurück.

Seit dem Umzug nach Melbourne war der Australische Grand Prix das erste Rennen der F1-Weltmeisterschaft, ausgenommen 2006 und 2010. Als er in Adelaide ausgetragen wurde, war er der letzte Lauf der Meisterschaft und brachte so zahlreiche Rennen hervor, die für die Entscheidung der Formel-1 Meisterschaften unvergesslich waren, insbesondere die Rennen von 1986 und 1994, bei denen die Weltmeisterschaft der Fahrer entschieden wurde.

