Handball-WM der Frauen 2021: Spielplan & TV-Übertragung

Die Frauen Handball-WM 2021 findet im Dezember in Spanien statt. Die Einteilung der Gruppen, den aktuellen Spielplan, Infos zur Übertragung und alles Wissenswertes zum Turnier finden Sie hier.

Die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen findet vom 2. bis 19. Dezember 2021 an vier Austragungsorten in Spanien statt. Hier erfahren Sie, wann die DHB-Frauen in der Gruppenphase spielen und den Zeitplan bis zum Finale. Wer überträgt die Frauen Handball WM 2021 live im Free-TV und kostenlos im Live-Stream? Alle Sender, Streams und Informationen rund um die Weltmeisterschaft der Handballerinnen, für Sie zusammengefasst.

Zeitplan der Handball-WM der Frauen 2021: Datum und Termine

Das erste Spiel der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen findet bereits am 1. Dezember 2021 um 18 Uhr in Torrevieja statt. Wie üblich eröffnen die Gastgeberinnen die Weltmeisterschaft. In diesem Fall spielt Spanien gegen Argentinien (Gruppe H). Das Finale steigt am 19. Dezember um 17.30 Uhr in Granollers.

Das ist der Zeitplan mit den wichtigsten Terminen der Handball-WM der Frauen 21:

Gruppenphase : 02. bis 07. Dezember 2021

02. bis 07. Dezember 2021 President's Cup Gruppe I: 09., 11. und 13. Dezember 2021

09., 11. und 13. Dezember 2021 President's Cup Gruppe II: 08.,10. und 12. Dezember 2021

08.,10. und 12. Dezember 2021 Hauptrunde Gruppe I: 09., 11. und 13. Dezember 2021

09., 11. und 13. Dezember 2021 Hauptrunde Gruppe II: 09., 11. und 13. Dezember 2021

09., 11. und 13. Dezember 2021 Hauptrunde Gruppe III: 08., 10. und 12. Dezember 2021

08., 10. und 12. Dezember 2021 Hauptrunde Gruppe IV: 08., 10. und 12. Dezember 2021

08., 10. und 12. Dezember 2021 Spiel um Platz 31, 29, 27, 25: 15. Dezember 2021

15. Dezember 2021 Viertelfinale: 14. und 15. Dezember 2021

14. und 15. Dezember 2021 Halbfinals: 17. Dezember 2021

17. Dezember 2021 Dritter Platz: 19. Dezember 2021

19. Dezember 2021 Finale: 19. Dezember 2021, 17.30 Uhr, Palau d'Esports de Granollers

Den gesamten Spielplan mit allen Begegnungen, Uhrzeiten, Terminen und Ergebnissen finden Sie auf sport.de.

Spielzeiten der Frauen Handball-WM 2021: Uhrzeiten am Spieltag

Die Spiele der Gruppenphase beginnen an jedem Spieltag um 18 Uhr und 20.30 Uhr. Mit einer Ausnahme: Am 05. Dezember 2021 spielt Schweden gegen Puerto Rico um 15.30 Uhr.

Anpfiff der President's Cup Spiele ist am jeweiligen Spieltag jeweils um 15 Uhr und 17.30 Uhr. Die Spiele der Hauptrunde beginnen um 15.30 Uhr, 18 Uhr und 20.30 Uhr. Viertelfinals, Halbfinals und Finale starten um 17.30 Uhr und 20.30 Uhr.

Wann spielen die DHB-Frauen bei der Handball-WM 21?

Die deutschen Handballerinnen konnten sich für die Handball-Weltmeisterschaft der Damen 2021 qualifizieren. Sie wurden Gruppe E zugeteilt und spielen somit in der Vorrunde gegen Ungarn, Tschechien und die Slowakei. Sollten sie es in die Hauptrunde schaffen, spielen sie in der Hauptrunde III und treffen auf die Mannschaften der Gruppe F (Dänemark, Südkorea, Tunesien, Republik Kongo). Fallen sie in der Vorrunde auf den letzten Platz, treten sie im President's Cup in der Gruppe II gegen die Viertplatzierten der Gruppen F, G und H an.

Das sind die bereits feststehenden Termine für die Spiele der DHB-Damen bei der Handball-WM 2021:

2. Dezember 2021, 18 Uhr, Llíria : Deutschland : Tschechien

: 4. Dezember 2021, 18 Uhr, Llíria : Slowakei : Deutschland

: 6. Dezember 2021, 20.30 Uhr, Llíria : Deutschland : Ungarn

Frauen Handball-WM 2021 live aus Spanien – im Free-TV und kostenlos im Live-Stream?

Fans können die Spiele der Frauen-Weltmeisterschaft im Handball 2021 live und kostenlos verfolgen: sportdeutschland.tv überträgt alle Begegnungen und sendet im Live-Stream – und das vollkommen gratis. Im Free-TV wird die Frauen Handball-WM 2021 nach aktuellen Informationen nicht übertragen. Auch für das Senden von Aufzeichnungen bei Eurosport, wie es 2019 gehandhabt wurde, gibt es keine Programm-Hinweise.

Austragungsorte, Maskottchen und Zuschauer bei der Handball-WM der Damen 2021

Die Frauen-Handball-Weltmeisterschaft findet an vier Standorten in Spanien statt:

Im Palau d'Estports de Granollers in Granollers

d'Estports de in Im Polisportiu Pla de L'Arc in Llíria

Im Polideportivo Ciudad de Castelló in Castellón de la Plana

Im Palacio de los Deportes de Torrevieja in Torrevieja

Die Stadions bieten zwischen 3.000 und 6.000 Zuschauern Platz. Auf der offiziellen Website der IHF Women's World Championship sind Tickets im Vorverkauf erhältlich. Dort können die Fans auch erstmals auf Lola treffen, einen iberischen Luchs, der das diesjährige Maskottchen der Frauen-Handball-Weltmeisterschaft ist.

