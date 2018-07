vor 35 Min.

Für Felix Brych ist die WM in Russland beendet Sport

Enttäuschung für den Münchner: Nach nur einem Vorrunden-Einsatz geht es zurück nach Hause. Zwei seiner deutschen Kollegen bleiben bei dem Turnier.

Die Fußball-WM in Russland ist für Schiedsrichter Felix Brych nach nur einem Vorrunden-Einsatz beendet. Der Münchner steht nicht mehr auf der Liste für die weiteren Partien in der K.o.-Runde und wird am Donnerstag nach Hause reisen, wie der Fußball-Weltverband FIFA mitteilte. Zuvor hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. Die beiden deutschen Video-Assistenten Felix Zwayer und Bastian Dankert sind weiterhin beim Turnier dabei. Das bedeutet, dass Brychs Traum vom WM-Finale geplatzt ist.

Nach dem Spiel zwischen Serbien und der Schweiz war Brych angefeindet worden

Brych hatte bei der WM das brisante Duell der Schweiz mit Serbien geleitet und war danach wegen eines nicht gegebenen Elfmeters von serbischer Seite angefeindet worden. Als bislang letzte deutsche Referees hatten Walter Eschweiler und Adolf Prokop 1982 bei einer WM jeweils nur einen Auftritt gehabt. Bei seiner ersten WM in Brasilien vor vier Jahren hatte Brych noch zwei Vorrundenspiele geleitet.

Alle 36 Schiedsrichter der Fußball-WM in Russland

Das Viertelfinale zwischen Uruguay und Frankreich am Freitag (16.00 Uhr) in Nischni Nowgorod wird von Nestor Pitana geleitet. Der Argentinier hat ebenso seinen vierten Einsatz wie der Niederländer Björn Kuipers, der am Samstag (16.00 Uhr) das Duell von England mit Schweden in Samara pfeift. Sandro Ricci aus Brasilien ist der Unparteiische des Viertelfinals von Gastgeber Russland gegen Kroatien am Samstag (20.00 Uhr) in Sotschi. Der Serbe Milorad Mazic leitet die Partie des Rekord-Weltmeisters Brasilien gegen Belgien am Freitag (20.00 Uhr) in Kasan. (dpa)

Hier finden Sie den kompletten Spielplan zur WM, den Sie über diesen Link auch im PDF-Format zum Ausdrucken finden: Spielplan zum Herunterladen und Ausdrucken.

Themen Folgen