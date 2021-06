Goretzkas Herz-Jubel sorgt für Begeisterung im Netz

Leon Goretzka lässt sich von den homophoben Gesängen ungarischer Hooligans nicht provozieren. Im Gegenteil.

Die Stimmung war angespannt beim Spiel der Deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn. Nicht nur wegen des knappen Ergebnisses und der Frage, wer das Turnier verlassen muss: Deutschland, Ungarn oder gar Portugal? Auch die Debatte um die Regenbogenfahne und den Protest gegen Ungarns LGBTQ-feindliche Politik sorgte für ein aufgeheiztes Stadion.

Aus Ungarn waren rechtsradikale Hooligans angereist – die sogenannte "Carpathian Brigade". Sie ignorierten nicht nur die Maskenpflicht. Die Neonazis positionierten sich hinter dem deutschen Tor, randalierten, beleidigten deutsche Fans, zündeten Rauchkörper, zeigten den Hitlergruß. Unterstützt wurden sie zum Teil von deutschen Rechtsradikalen, darunter Mitglieder der Bewegung "Dritter Weg". Einige wurden von der Münchner Polizei festgenommen.

Goretzka bejubelt sein Tor bei der EM im Spiel gegen Ungarn mit einem Herz und provoziert rechtsradikale Hooligans

Die Hooligans beleidigten auch Spieler der Deutschen Nationalmannschaft. Als Leon Goretzka in der 84. Minute zum 2:2-Ausgleich traf, drangen homophobe Gesänge aus dem ungarischen Block. Goretzka ließ sich nicht provozieren. Im Gegenteil. Er formte ein Herz mit beiden Händen und zeigte es in Richtung des ungarischen Fanblocks. Nach dem Spiel twitterte der 26 Jahre alte Mittelfeldmann des Rekordmeisters FC Bayern München das Jubelfoto mit den Worten "Spread Love" (Verbreitet Liebe) und Regenbogenfahnen-Emoji.

Mit seinem Herz-Jubel hatte Goretzka bei vielen Twitter-Nutzern und -Nutzerinnen Begeisterung ausgelöst. "Dass #Goretzka aber vor den ungarischen Hools jubelt und ihnen das Herz zeigt... DAS ist für mich ein Bild der #EM2020", schrieb ein Nutzer. "Bin jetzt ein bissl verliebt in Goretzka", schrieb die SPD-Politikerin Derya Türk-Nachbaur.

"Wie geil ist dieser Leon #Goretzka eigentlich? Ich mein nicht nur das Tor, sondern auch die Haltung", schrieb ein Nutzer. Ein anderer postete ein Foto des Jubels mit der Beschriftung: "E h r e n m a n n".

Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte verboten, dass die Münchner EM-Arena zum Spiel Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarben beleuchtet wird. Mit der Beleuchtung sollte gegen ein neues Gesetz protestiert werden, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität in Ungarn einschränkt. (AZ)