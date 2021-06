Gareth Bale: Ein EM-Star mit Einschränkung

Im Verein war Gareth Bale lange außen vor, jetzt kam auch noch Pech dazu. Für die walisische Nationalmannschaft ist er jedoch wertvoller denn je - und noch nicht am Ende.

Der Begriff "Star" ist dehnbar, manche brauchen nur ein entscheidendes Tor zu schießen und gelten schon als Stern am Fußballhimmel, andere brauchen dafür Jahre. Der Waliser Gareth Bale ist einer, der diesen Status schon länger innehat, schließlich hat der heute 31-Jährige schon mit 23 die Sterne vom Londoner Himmel geholt. Damals wie heute lief er für den englischen Topklub Tottenham Hotspur auf, die Vorzeichen sind jedoch komplett anders.

Gareth Bale ist bei der Fußball-EM 2021 wieder in Topform

Denn heuer stieß Bale als häufig verletzter und nicht immer überzeugender Profi zur Nationalmannschaft, hatte seit vergangenem September lediglich 20 Spiele absolviert, wirkte ausgebrannt wie eine Sternschnuppe. Bei der EM zeigt Bale nun jedoch seine Nationalmannschaftsform, bereitete beim 2:0 gegen die Türkei beide Tore vor - und das nach einem zuvor kläglich vergebenen Strafstoß.

Außerdem überzeugt Bale durch sein Auftreten, sein Zusammenspiel mit den Kollegen - und seinem Willen. Den hatte er auch 2013 deutlich gemacht, als ihn naturgemäß Real Madrid holte, Die Galaktischen benötigen eben ihre Sterne, um ihre Strahlkraft immer weiter auszubauen. Auch wenn dieser walisische Star nicht ganz so lange leuchtete, wie sich die Madrilenen das vorgestellt hatten - fast zwei Jahre saß Bale mehr auf der Tribüne als auf dem Platz an der Sonne.

Gareth Bale hat bei der Fußball-EM 2021 großen Anteil am walisischen Erfolg

Da ließ es sich gut an, dass Wales' erste Teilnahme an einer EM 2016 zwar mit einem Himmelfahrtskommando begann, dann aber erst im Halbfinale endete. Wie es heuer aussieht? Daran hat Bale entscheidenden Anteil. Denn im kleinen Wales ist es trotz eines Mitspielers wie Aaron Ramsey deutlich einfacher heraus zu stechen als im großen Madrid. So stand Bale 2016 im Fokus und so tut er es auch jetzt wieder. Mit zwei Toren im Rücken und dem Achtelfinale vor Augen leuchtet es sich einfach besser.

