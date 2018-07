19:45 Uhr

Fußball-WM 2018: Das sind die Schiedsrichter Sport

Zu den Schiedsrichtern der WM 2018 in Russland gehört auch Felix Brych aus Deutschland. Insgesamt pfeifen 36 Referees aus sechs Fußball-Verbänden die WM-Spiele.

Welcher Schiedsrichter darf am Sonntag bei der WM 2018 in Russland das große Finale pfeifen? Und welche Referees standen noch auf dem Platz? Ein Überblick.

Bei den Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 richten sich die Blicke nicht nur auf die Spieler, in bestimmten Situationen stehen auch die Schiedsrichter wieder im Mittelpunkt. Der Weltverband FIFA setzt 36 Referees ein, die aus den sechs Unterverbänden der Kontinente stammen. Unterstützt werden diese von 63 Assistenten. Außerdem kommen erstmals bei einer WM Video-Schiedsrichter zum Einsatz.

WM 2018: Die Schiedsrichter haben sich sorgfältig auf ihren Einsatz vorbereitet

Im September 2014 starteten anfangs 53 Schiedsrichter-Trios der FIFA aus verschiedenen Ländern in die Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaft. Seitdem haben die Referees immer wieder Seminare absolviert, in denen es laut FIFA unter anderem um Fairness, Schutz der Spieler, einheitliche Spielleitung und taktisches Verständnis ging.

Am Ende fiel die Wahl auf 36 Schiedsrichter, die ab dem 14. Juni bei der WM in Russland mit dabei sind. Auch Felix Brych aus Deutschland wurde ausgewählt. Er durfte allerdings nur ein einziges Spiel leiten. Das Finale zwischen Frankreich und Kroatien am 15. Juli pfeift Nestor Pitana aus Argentinien. Welche Referees durften noch Entscheidungen bei den Spielen treffen?

Die Schiedsrichter der WM 2018 kommen von sechs Fußball-Verbänden aus allen Kontinenten

Wir geben einen Überblick über die WM-Schiedsrichter, unterteilt nach den sechs Fußball-Verbänden der Kontinente:

Verband UEFA (Europa)

Felix Brych aus Deutschland

Cuneyt Cakir aus der Türkei

Sergei Karasev aus Russland

Björn Kuipers aus den Niederlanden

Szymon Marciniak aus Polen

Antonio Mateu Lahoz aus Spanien

Milorad Mazic aus Serbien

Gianluca Rocchi aus Italien

Damir Skomina aus Slowenien

Clement Turpin aus Frankreich

Verband AFC (Asien)

Fahad Al-Mirdasi aus Saudi-Arabien

Alireza Faghani aus dem Iran

Ravshan Irmatov aus Usbekistan

Mohammed Abdulla-Hassan Mohamed aus den Vereinigten Arabischen Emiraten

Ryuji Sato aus Japan

Nawaf Shukralla aus Bahrain

Verband CAF (Afrika)

Mehdi Abid Charef aus Algerien

Malang Diedhiou aus Senegal

Bakary Gassama aus Gambia

Gehad Grisha aus Ägypten

Janny Sikazwe aus Sambia

Bamlak Tessema Weyesa aus Äthiopien

Verband CONCACAF (Nord- und Zentralamerika, Karibik)

Joe Aguilar aus El Salvador

Mark Geiger aus den USA

Jair Marrufo aus den USA

Ricardo Montero aus Costa Rica

John Pitti aus Panama

Cesar Arturo Ramos aus Mexiko

Verband CONMEBOL (Südamerika)

Julio Bascunan aus Chile

Enrique Caceres aus Paraguay

Andres Cunha aus Uruguay

Nestor Pitana aus Argentinien

Sandro Ricci aus Brasilien

Wilmar Roldan aus Kolumbien

Verband OFC (Ozeanien)

Matthew Conger aus Neuseeland

Norbert Hauata aus Tahiti

