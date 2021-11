Golf

vor 17 Min.

Golfprofi Bernhard Langer und sein Kampf gegen das Alter

Plus Auch mit 64 Jahren setzt sich Bernhard Langer gegen die Konkurrenz durch. Der gebürtige Anhauser muss allerdings immer mehr dafür tun, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben.

Von Andrea Bogenreuther

Mit 64 Jahren denkt manch einer an die Rente, Golfprofi Bernhard Langer hingegen knackt in diesem Alter sportlich eine historische Bestmarke nach der anderen. Gerade erst hat der legendäre zweifache Masters-Sieger aus Anhausen (Landkreis Augsburg), der den Golfsport in Deutschland aus den Kinderschuhen verholfen hat, zum sechsten Mal die PGA Tour Champions der über 50-Jährigen in den USA gewonnen. Keiner hat das vor ihm geschafft, erst recht nicht mit 64 Jahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen