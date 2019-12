17:46 Uhr

Handball-EM 2020 live in TV und Stream - die TV-Termine

Der deutsche Keeper Andreas Wolff jubelt über einen gehalten Ball. Handball-EM 2020 live in TV und Stream - die TV-Termine.

Die Handball-EM 2020 steht bevor und Fans fragen sich, ob sie die Spiele des DHB-Teams live im Free-TV oder nur bei Sky oder DAZN sehen können. Hier alle Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Live-Stream - die TV-Termine.

Die Handball-EM 2020 steht im Januar an (9. bis 26. Januar 2020). Hier alle Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Live-Stream - die TV-Termine. Fans fragen sich, ob sie die Spiele des DHB-Teams live im Free-TV oder nur bei Sky oder DAZN sehen können.

Die Handball-EM findet im Januar 2020 in Österreich, Norwegen und Schweden statt. Insgesamt 24 Teams treten an. Es ist die 14. Handball-EM überhaupt - und wie immer gehört Deutschland zu den Mitfavoriten.

Handball-EM 2020: TV-Rechte und Übertragung im TV: Free-TV (ARD/ZDF), Sky oder DAZN?

Handball-Fans müssen fast schon traditionell zittern, ob Sie ein Großereignis wie Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft des DHB-Teams live im Free-TV oder überhaupt live verfolgen können. Hier gibt es gute Nachrichten: Die Handball-EM 2020 wird kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung live im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen sein und nicht etwa im Pay-TV auf Sky oder DAZN. Die TV-Rechte für die Live-Übertragung aller deutschen Partien haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF gesichert. Somit können Fans vom Handball, die EM live im Free-TV (Fernsehen) und Gratis-Stream online in den Mediatheken verfolgen.

Alle Spiele der Handball-EM ohne deutsche Beteiligung bei Handball-Deutschland.TV

Handball-Deutschland .TV zeigt alle Begegnungen der Handball-Europameisterschaft ohne deutsche Beteiligung live im Stream im Internet und in der entsprechenden App. Außerdem stehen alle Partien, auch die deutschen Spiele, sofort nach Abpfiff in ganzer Länge sowie als Zusammenfassung auf Abruf bereit.

.TV zeigt alle Begegnungen der ohne deutsche Beteiligung live im Stream im Internet und in der entsprechenden App. Außerdem stehen alle Partien, auch die deutschen Spiele, sofort nach Abpfiff in ganzer Länge sowie als Zusammenfassung auf Abruf bereit. Eurosport zeigt einzelne Spiele der Handball-EM : 18 Spiele ohne deutsche Teilnahme werden live bei Eurosport 1 frei zu sehen sein.

Handball-EM 2020 live in TV, Fernsehen und Live-Stream - die TV-Termine

Bei der Handball-EM 2020 spielt Deutschland in Gruppe C. Hier finden Sie alle TV-Termine, bei denen Sie Deutschlands Handballer live in TV und Stream verfolgen können. Aktuell ist noch nicht klar, welches EM-Spiel ARD oder ZDF übertragen werden - dies aktualisieren wir jedoch zeitnah.

Vor der Handball-EM: Zwei Testspiele des DHB-Teams:

06.01.2020, 14:30, Uhr: Wien : Österreich - Deutschland , live in TV und Stream in der ARD

: - , live in TV und Stream in der 04.01.2020, 17:20 Uhr: Mannheim : Deutschland - Island , live in TV und Stream im ZDF

Die TV-Termine von Deutschland in der Vorrundengruppe C der Handball EM:

Donnerstag, 9. Januar:

18.15 Uhr: Deutschland - Niederlande

- 20.30 Uhr: Spanien - Lettland

Samstag, 11. Januar:

16.00 Uhr: Lettland - Niederlande

- 18.15 Uhr: Spanien - Deutschland

Montag, 13. Januar:

18.15 Uhr: Lettland - Deutschland

- 20.30 Uhr: Niederlande - Spanien

Die weiteren TV-Termine der Handball-EM 2020 von Gruppe A bis F

Hier erfahren Sie täglich, welche weiteren Spiele der Handball-Europameisterschaft live in TV und Stream auf ARD und ZDF zu sehen sein werden.

Gruppe A, Graz : Kroatien , Weißrussland , Montenegro , Serbien

: , , , Gruppe B, Wien : Tschechien , Nordmazedonien , Österreich , Ukraine

: , , , Gruppe C, Trondheim : Spanien , Deutschland , Lettland , Niederlande

: , , , Gruppe D, Trondheim : Frankreich , Norwegen , Portugal , Bosnien und Herzegowina

: , , , Gruppe E, Malmö : Dänemark , Ungarn , Island , Russland

: , , , Gruppe F, Göteborg : Schweden, Slowenien , Schweiz , Polen

Rückblick: Das sind die vergangenen Handball-Europameister

Die Handball-EM der Männer wird seit 1994 ausgetragen. Sie finden im Abstand von zwei Jahren statt.

2018: Spanien

2016: Deutschland

2014: Frankreich

2012: Dänemark

2010: Frankreich

2008: Dänemark

2006: Frankreich

2004: Deutschland

Themen folgen