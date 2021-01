vor 17 Min.

Handball-WM 2021: Deutschland vs. Ungarn live im TV und Stream - Übertragung heute am 19.01.21

Handball-WM 2021: Deutschland vs. Ungarn. Wann das dritte Spiel in der Vorrunde live im TV und Stream zu sehen ist, das erfahren Sie hier. Zudem Infos zu Termin, Uhrzeit und Spielplan der WM 2021.

Deutschland vs. Ungarn: Heute tritt Deutschland in seiner dritten Partie der Handball-WM in Ägypten an. Ob die Partie live im Free-TV von ARD/ZDF übertragen wird und alle Infos zu Termin und der deutschen Uhrzeit, erfahren Sie hier.

Handball-WM 2021 in Ägypten: Deutschland trifft in der dritten Partie der WM heute auf Ungarn. Wann genau das Spiel beginnt, die Uhrzeit, den konkreten Termin und Spielplan erfahren Sie hier. Außerdem die Infos zur Übertragung des WM-Spiels live in TV und Stream.

Handball-WM 21 – Deutschland gegen Ungarn: Termin und Live-Übertragung im TV

Am 19. Januar 2021 treffen um 20.30 in der Halle des 6. Oktober Deutschland und Ungarn beim 3. Spiel der Handball-WM 2021 aufeinander. Vor leeren Rängen tritt ein neu aufgestellter WM-Kader an, zudem mit vier neuen Spielern, da insgesamt neun Spieler vor der WM ihre Zusage zurück gezogen hatten. Die Corona-Pandemie war der Grund für viele Spieler die Teilnahme an der WM 2021 abzusagen. Bis kurz vor Turnierstart plante der Veranstalter eine 20-prozentige Auslastung der Stadien während der WM. Nach massiven Protesten aus den Spielerreihen und der Spielergewerkschaft wurde wenige Tage vor Turnierstart bekannt gegeben, dass die WM ohne Zuschauer stattfinden wird.

Was : Weltmeisterschaft 2021, Vorrunde, 3. Spieltag: Deutschland - Ungarn

: Weltmeisterschaft 2021, Vorrunde, 3. Spieltag: - Wann : 20.30 Uhr (deutsche Uhrzeit )

: 20.30 Uhr (deutsche ) Wo : Halle des 6. Oktober in Giza, Ägypten

: Halle des 6. Oktober in Giza, Übertragung : Live im Free-TV auf ZDF 20.15 bis 22.15 und in der ZDF Mediathek

: Live im Free-TV auf 20.15 bis 22.15 und in der Mediathek Moderation : Yorck Polus

: Experte : Sören Christophersen

: Sören Christophersen Reporter: Christoph Hamm , Co-Kommentator Markus Baur

Deutschland vs. Ungarn: Im Free-TV oder Live-Stream? Auf ARD oder ZDF?

Auch im Jahr 2021 können Fans alle Spiele der Handball-WM 2021 live im TV und Stream verfolgen. Die Rechte halten die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF , die im Wechsel übertragen. Das Spiel zwischen Deutschland und Ungarn überträgt das ZDF ab 20.15 Uhr deutscher Uhrzeit live im Free-TV. Auch in der Mediathek des ZDF ist die Partie abrufbar. Außerdem sind alle Spiele auf Sportdeutschland.TV und einige der Partien bei Eurosport live zu verfolgen.

Weitere Informationen zur Handball-WM finden Sie hier:

Der deutsche Kader für die Handball-WM 2021

Bundestrainer Alfred Gislason musste nach Absage einiger Spieler bei der Neuformierung des Kaders flexibel agieren. Im deutschen Kader finden sich für die WM in Ägypten nun 3 Spieler, Juri Knorr, Sebastian Firnhaber und Antonio Metzner, die erstmals bei einem WM-Turnier spielen. Das Team wird angeführt von Kapitän Uwe Gensheimer, zudem finden sich im Kader u.a. Johannes Bittner, Andreas Wolff, Julius Kühn, Paul Drux, Christian Dissinger und Tobias Reichmann. Gislason geht trotzdem davon aus, dass der Kader eine gute Qualität hat, auch wenn die Finalspiele gegebenenfalls nicht erreicht werden.

