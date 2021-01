06:21 Uhr

Handball-WM 2021 live im Free-TV und Stream: Deutschland – Polen heute am 25.01.21

In der 3. Partie der Hauptrunde der Handball-WM 21 trifft Deutschland heute am 25. Januar 2021 auf die polnische Mannschaft. Wo Sie diese Partie live im TV oder Stream verfolgen können, das erfahren Sie hier. Außerdem Infos zu Termin, Uhrzeit und Spielplan.

Handball-WM Deutschland – Polen 2021: In der 3. Partie der Hauptrunde der WM tritt der DHB-Kader gegen Polen an. Am Montag, 25. Januar 2021, wird heute die Partie in New Capital östlich von Kairo ausgetragen. Die ersten zwei Teams in den neu gebildeten Sechsergruppen qualifizieren sich nach der Hauptrunde jeweils für das Viertelfinale. Trotz Sieg gegen Brasilien im zweiten Spiel am Samstag, 23.01.21, hat das DHB-Team faktisch bereits vor Abschluss der Hauptrunde keine Chance mehr, weiterzukommen.

Wo die Partie gegen Polen live im Free-TV und Live-Stream zu sehen sein wird, das erfahren Sie hier. Zudem Infos zum aktuellen Spielplan, dem Termin und der Uhrzeit.

Handball-Weltmeisterschaft 2021: Deutschland – Polen: Spielplan, Termin und Uhrzeit

Am 25. Januar trifft der Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft auf die polnische Mannschaft. Weitere Gegner der Hauptrunde waren Brasilien und Spanien. Nur die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppe ziehen schlussendlich ins Viertelfinale ein, das ab Mittwoch, dem 27. Januar, ausgetragen wird.

Was : Hauptrunde Handball-WM 21 – Deutschland vs. Polen

: 21 – vs. Polen Wo : New Capital, Kairo , Ägypten

: New Capital, , Wann : 25. Januar, 20.30 Uhr (deutscher Zeit)

: 25. Januar, 20.30 Uhr (deutscher Zeit) Übertragung : live im Free-TV auf ARD , Sportdeutschland. TV

: live im Free-TV auf , Sportdeutschland. Moderator : Alexander Bommes

: Experte: Dominik Klein

Deutschland - Polen: Handball-WM 21 live im Free-TV & Stream

Die Partien der deutschen Mannschaften werden live im Free-TV und Live-Stream bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD/ZDF übertragen. Diese haben sich wiederholt die Rechte für die Übertragung der Handball-WM 2021 gesichert und berichten im Wechsel von den Spielen in Ägypten. Auch Sportdeutschland.TV überträgt alle Spiele, allerdings kostenpflichtig im Internet. Eurosport hat sich die Rechte an einigen ausgewählten Partien gesichert, diese sind dann ebenfalls auf dem kostenpflichtigen Pay-TV-Portal DAZN zu verfolgen. Die Partie Deutschland gegen Polen wird von der ARD übertragen. Als Moderator steht für die ARD Alexander Bommes im Studio, begleitet vom ehemaligen Nationalspieler Dominik Klein als Experte.

Datum/ Uhrzeit Partie TV-Übertragung 21.01.2021, 20.30 Uhr Deutschland - Spanien ZDF / ZDF Mediathek 23.01.2021, 20.30 Uhr Deutschland - Brasilien ZDF / ZDF Mediathek 25.01.2021, 20.30 Uhr Deutschland - Polen ARD





Weitere umfassende Informationen zur Handball-WM 2021 erhalten Sie hier:

Handball-Weltmeisterschaft 2021: Regeln und Modus in der Hauptrunde

Die besten drei Mannschaften starten in die Hauptrunde und bilden dort mit den drei besten Teams eine neue Gruppe. Deutschland in der Gruppe A bildet mit der Gruppe B mit Spanien, Brasilien, Polen und Tunesien die neue Gruppe. Das DHB-Team tritt in der Hauptrunde der Handball-WM mit 2:2 Punkten an. In die Wertung fließen die Ergebnisse der Vorrundenspiele gegen nicht ausgeschiedene Gegner mit ein, d. h. der deutsche Kader tritt nicht mehr gegen alle fünf Gegner an. Zwei Tickets bestehen für das Viertelfinale. Von da an werden die Partien bis zum Finale im K.o.-Modus ausgetragen.

