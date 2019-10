vor 18 Min.

Hertha BSC – Hoffenheim im Live-Stream, TV und Live-Ticker sehen

Am Samstag, 26. Oktober 2019, stellt sich Hertha BSC Hoffenheim im Olympiastadion Berlin. Wie Sie das Spiel live im TV, per Live-Ticker oder im Live-Stream verfolgen können, erfahren Sie hier.

Der Hertha BSC begrüßt am Samstag, den 26.10.19, die TSG 1899 Hoffenheim im heimischen Stadion. In der Partie geht es um viel, denn aktuell liegt kein Punkt zwischen den Mannschaften. Prognosen sagen, dass sich Hoffenheim geschlagen geben muss. Im letzten Duell allerdings gewann Hoffenheim gegen Hertha, was auch dem Stand der Gesamtbilanz entspricht. Wir verraten Ihnen hier, ob das spannende Spiel im Free-TV übertragen wird und ob es einen kostenlosen Live-Stream gibt. Im Live-Ticker sehen Sie die aktuellen Spielstände und verpassen so keine News der Begegnung von Hertha BSC Berlin gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Hertha BSC in der Bundesliga: Heimspiel gegen TSG 1899 Hoffenheim

Spieltag: 26.10.2019

26.10.2019 Anpfiff: 15:30 Uhr

15:30 Uhr Free-TV/Fernsehen: keine Übertragung

keine Übertragung Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 5 ab 15:15 Uhr

Sky Sport Bundesliga 5 ab 15:15 Uhr Live-Ticker: bei uns weiter unten im Datencenter

bei uns weiter unten im Datencenter Live-Stream: Sky Ticket, DAZN

Sky Ticket, Zusammenfassung: DAZN ab 18:00 Uhr, ZDF Aktuelles Sportstudio ab 23:00 Uhr, ARD Sportschau ab 18:30 Uhr sowie am 27.10.2019 um 22:50 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1

Die Spiele von Hertha live sehen: live im Free-TV, Pay-TV oder im Live-Stream

Fußballfans haben es diese Saison nicht leicht, die Bundeliga im Free-TV zu verfolgen. Denn die Übertragungsrechte der Bundesliga wurden auf unterschiedliche Streaming-Portale und Sender verteilt. Bei uns erfahren Sie, wo welche Spiele live übertragen werden:

Sky Go Stream - alle Samstagsspiele in der Konferenz, alle Sonntagsspiele um 15.30 & 18 Uhr

Stream - alle Samstagsspiele in der Konferenz, alle Sonntagsspiele um 15.30 & 18 Uhr Sky Fernsehen - alle Samstagsspiele in der Konferenz, alle Sonntagsspiele um 15.30 & 18 Uhr

DAZN Stream - alle Freitagsspiele und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

Stream - alle Freitagsspiele und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr ZDF Fernsehen - Freitagsspiele am 17. und 18. Spieltag der Bundesliga

Bundesliga-Tabelle & Spielplan: die aktuellen Ergebnisse von Hertha BSC im Live-Ticker

Die aktuellen Spielstände und Ergebnisse von Hertha inklusive Spielplan und Tabellenplatz finden Sie hier in einer übersichtlichen Darstellung: Über unseren Live-Ticker können Sie bereits begonnene Spiele verfolgen.

Live: alle Spiele von Hertha BSC Berlin im TV oder Stadion

Hertha BSC zählt fast 37.000 Mitglieder und hat im heimischen Olympiastadion Platz für 74.649 Fußballbegeisterte. Der Verein, der liebevoll "Die alte Damen" genannt wird, existiert bereits seit 1892 und wird als reiner Fußballverein gegründet. Hertha BSC gehört als Traditionsverein zu den Gründungsmitgliedern des DFB und der Fußball-Bundesliga. Wir geben Aufschluss über die Übertragung der Spiele der Berliner Fußballmannschaft im Pay-TV, Free-TV oder Live-Stream. Außerdem finden Sie bei uns die Ergebnisse der Spiele von Hertha BSC in der Bundesliga und deren derzeitige Platzierung in der Tabelle.

Hertha BSC: die wechselvolle Geschichte des blau-weißen Fußballvereins

Ursprünglich hieß der Verein BFC Hertha 92, benannt nach einem Dampfer auf dem Wannsee. 1923, 31 Jahre nach der Gründung, fusionierte Hertha mit dem Berliner Sport-Club und erhielt den heutigen Namen Hertha BSC Berlin. Unter dem Motto „Die Zukunft gehört Berlin“ spielt der Verein seit 2013 wieder in der 1. Bundesliga, nachdem er 3 Jahre lang zwischen der 2. und der 1. Bundesliga auf- und abstieg. (AZ)

