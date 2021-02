vor 16 Min.

Holstein Kiel - SV Darmstadt 98 live im TV und Stream - Free-TV? Übertragung heute am 2.2.21

Im Achtelfinale des DFB-Pokals heute am 2.2.21 spielt Holstein Kiel gegen den SV Darmstadt 98. Hier gibt es die Infos zur Fußball-Übertragung im Free-TV und Stream.

Im DFB-Pokal-Achtelfinale trifft Holstein Kiel heute auf den SV Darmstadt 98. In die Partie dürften die Nordlichter voller Selbstbewusstsein gehen, da dem Außenseiter in der zweiten Runde ein kleines Fußball-Wunder gelang: Holstein Kiel schoss im Elfmeterschießen den großen FC Bayern München aus dem Turnier.

Welche Sender zeigen das Spiel von Kiel gegen den SV Darmstadt 98? Und wann ist Anstoß? Hier die Informationen zur Übertragung und Termin:

Holstein Kiel - SV Darmstadt 98 live im Free-TV und Stream: ARD, ZDF, Sky oder Sport 1?

Wann spielt der SV Darmstadt 98 gegen Holstein Kiel? Hier die Angaben in der kurzen Übersicht:

Partie: Holstein Kiel - SV Darmstadt 98

- Spieltag : Dienstag, 2. Februar 2021

: Dienstag, 2. Februar 2021 Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Free-TV/ Fernsehen : Keine Übertragung

: Keine Übertragung Pay-TV : Sky

: Sky Online-Stream : SkyGo

: SkyGo Stadion: Holstein Stadion

Damit ist das Spiel nur im Bezahl-Fernsehen auf Sky zu sehen, eine Übertragung des Spiels im Free-TV wird es nicht geben.

Übertragung im DFB-Pokal 20/21 mit Kiel gegen Darmstadt: Sender, Fernsehen und Online-Stream

Auch wenn es zur Partie von Holstein Kiel gegen den SV Darmstadt 98 keine Übertragung im Free-TV gibt, gibt es auch gute Nachrichten: Drei weitere Achtelfinal-Partien werden ohne Abonnement übertragen. Diese werden in der ARD und auf Sport 1 zu sehen sein.

Das sind die Partien, die im Free-TV zu sehen sein werden:

Borussia Dortmund gegen SC Paderborn (02.02.2021, 20:45 Uhr, ARD )

(02.02.2021, 20:45 Uhr, ) VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach (03.02.2021, 20:45 Uhr, ARD )

(03.02.2021, 20:45 Uhr, ) VFL Wolfsburg gegen Schalke 04 (03.02.2021, 20:45 Uhr, Sport1 )

Holstein Kiel im DFB-Pokal 2020/21

Der Zweitligist aus Kiel ging eigentlich als Außenseiter in das Turnier und konnte bislang noch keine größeren Erfolge im DFB-Pokal verbuchen. Dies könnte in diesem Jahr anders sein, denn dem Verein gelang in der zweiten Runde etwas, das kaum jemand für möglich hielt: Der Verein besiegte im Elfmeterschießen den Rekordmeister FC Bayern München und warf ihn damit aus dem Turnier.

In der Vergangenheit schaffte es Holstein Kiel jedoch nie über das Achtelfinale hinaus: In der Saison 19/20 war bereits in der 2. Runde im Spiel gegen den SC Verl Schluss, in der Saison 18/19 schaffte es Holstein Kiel ins Achtelfinale und unterlag dort dem FC Augsburg.

SV Darmstadt 98 im DFB-Pokal 2020/21

Auch der SV Darmstadt 98 zählt im DFB-Pokal eher zu den Außenseitern. Das erfolgreichste Ergebnis erzielte der Verein in der Saison 1986/1987, als der SV den Einzug ins Viertelfinale schaffte. Dort unterlag er allerdings dem Hamburger SV mit 0:1. Im Achtelfinale stand der SV Darmstadt 98 zuletzt in der Saison 2015/2016, doch auch hier scheiterte die Mannschaft am FC Bayern, der Darmstadt ebenfalls mit 0:1 vom Platz schickte.

