Im Kroatien-Urlaub: Manuel Neuer singt Lied von rechtsextremer Band

Ein Internet-Video sorgt für Aufregung. Darin singt Manuel Neuer, offensichtlich im Kroatienurlaub mit Torwarttrainer Toni Tapalovic, das Lied einer rechten Band.

Ein im Internet kursierendes Video hat Manuel Neuer, Torhüter beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft, massive Kritik eingebracht. Darin zu sehen ist, wie Neuer zusammen mit seinem Torwarttrainer Toni Tapalovic und anderen Gästen in einer Strandbar im kroatischen Dubrovnik ein Lied anstimmt. "Du bist schön" (kroatisch: "Lijepa li si") heißt es - unverfänglich, möchte man meinen. Doch das Lied ist in Kroatien gerade in der rechtsextremen Szene beliebt und stammt von Marko Perkovic, Sänger der nationalistischen Rockband "Thompson".

Immerhin trägt er die Maske über der Nase pic.twitter.com/L7Dzz5vc2n #manuelneuer #reklamierarmy — Wo sind sie jetzt? (@exprofis) July 12, 2020

Rechtes Lied im Kroatien-Urlaub: Manuel Neuer in der Kritik

Der Band "Thompson", nach einem Maschinengewehr benannt, wird seit Jahren vorgeworfen, sie verherrliche den kroatischen Faschismus. Auf ihren Konzerten wird regelmäßig der Hitlergruß gezeigt. Auch Lieder, die die Tötung von Juden und Serben verherrlichen, hat die Band bereits öffentlich gespielt. 2003 ermittelte die kroatische Staatsanwaltschaft gegen die Bandmitglieder wegen Volksverhetzung, zu einer Verurteilung kam es aber nie. Sänger Perkovic bestreitet, Nationalist zu sein. Er bezeichnet sich lieber als "Patriot".

Der Text von "Lijepa li si" ist eine - eher kitschige - Liebeserklärung an Kroatien, aber auch an einige Teile Bosnien-Herzegowinas, die Kroatien beansprucht. Entsprechend massiv wurde das Video von der Öffentlichkeit in Bosnien-Herzegowina kritisiert. Manuel Neuer selbst hat sich zu den Vorwürfen bislang noch nicht geäußert. Sein Management erklärte gegenüber der Bild-Zeitung lediglich, Manuel Neuer spreche kein Kroatisch. In dem Video wirkt der Torwart zumindest textsicher.

Auch FC Bayerns Torwart-Trainer Toni Tapalovic wird kritisiert

Manuel Neuer verbinden persönliche Beziehungen nach Kroatien: Toni Tapalovic, der kroatisch-stämmig ist, ist nicht nur Torwarttrainer, sondern Trauzeuge des Nationaltorwarts. Entsprechend schnell wurde in sozialen Medien auch Kritik an Tapalovic laut.

