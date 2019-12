vor 32 Min.

Jürgen Klopp verlängert seinen Vertrag in Liverpool bis 2024

Der deutsche Trainer hat seinen Vertrag beim Champions-League-Sieger vorzeitig bis 2024 verlängert. Das teilte der FC Liverpool am Freitag mit.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool - das scheint zu passen. Seitdem der deutsche Trainer am 8. Oktober 2015 seinen Dienst bei den Reds antrat, wurde die Mannschaft jedes Jahr stärker. Nach dem verlorenen Champions League Finale 2018 holte sich der FC Liverpool mit Klopp im vergangenen Sommer die europäische Fußballkrone: Im Finale gewann die Mannschaft gegen den Ligakonkurrenten Tottenham Hotspur und holte sich somit den Titel in der Champions League, es war der insgesamt sechste Triumph in dem Wettbewerb.

Nun hat Jürgen Klopp seinen Vertrag beim FC Liverpool vorzeitig verlängert: Sein ohnehin bis 2022 laufender Vertrag hat nun eine Laufzeit bis 2024. Mit Klopp haben auch seine Assistenten Peter Krawietz und Pepijn Lijnders ihre Verträge beim ehemaligen englischen Rekordmeister verlängert. Dies teilte der Klub auf Twitter mit.

In der aktuellen Saison präsentiert sich der FC Liverpool so stark wie selten in der Premier League: In 16 Spielen holte der Klub 15 Siege und nur ein Remis und führt die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung vor dem Zweiten Leicester City an. Der aktuelle Titelträger Manchester City hat sogar 14 Punkte Rückstand auf die bärenstarken Reds.

Liverpool könnte sich mit Klopp den ersten Ligatitel seit der Saison 1989/90 holen

Behält Liverpool diese Form, steht im Sommer der zweite sehnsuchtsvoll erwartete Titel für die Fans der FCL an. Liverpool hat zwar 18 nationale Meistertitel auf dem Konto - der letzte Triumph in der Liga datiert aber aus der Saison 1989/90. Umso bitterer war es für Liverpool-Anhänger, als sich der ewige Rivale Manchester United in der Saison 2010/11 den 19. von insgesamt 20 Titeln holte. Die Hoffnungen darauf, den ersten Ligatitel wieder einzuheimsen, ruhen auf Klopp - noch bis 2024.

"Wenn ich die Entwicklung des Clubs und die gemeinsame Arbeit sehe, die weiterhin stattfindet, habe ich das Gefühl, dass mein Beitrag nur wachsen kann", sagte Klopp und betonte: "Nur mit der festen Überzeugung, dass wir uns in unserer Zusammenarbeit gegenseitig sehr gut ergänzen, kann ich diese Verpflichtung bis 2024 eingehen. Wenn ich die nicht hätte, würde ich nicht erneut unterschreiben."

Klopp wurde in der Vergangenheit regelmäßig als Kandidat genannt für einen Trainerposten beim FC Bayern München oder auch als möglicher Nachfolger für Bundestrainer Joachim Löw. In der Bundesliga war er jeweils sieben Jahre Trainer beim FSV Mainz 05 und bei Borussia Dortmund.

In Liverpool kann Klopp vermutlich auch länger auf den Kern seiner Mannschaft zählen. Die Torjäger Mohamed Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino sowie Abwehrchef Virgil van Dijk stehen noch bis 2023 unter Vertrag. Torwart Alisson und die Hoffnungsträger Trent Alexander-Arnold und Andy Robertson haben bis 2024 unterschrieben. (eisl)

