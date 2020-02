vor 4 Min.

Kann Uwe Rösler Fortuna Düsseldorf vor dem Abstieg bewahren?

Der Trainer Uwe Rösler soll den Bundesligist retten. Trotz dieser schweren Aufgabe hat der 51-Jährige seinen härtesten Kampf schon gewonnen.

Von Daniel Dollinger

Uwe Rösler hat als Spieler nie zurückgezogen, keinen Zweikampf gescheut. Das sorgte dafür, dass der neue Trainer von Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf als Spieler Fanliebling bei Manchester City wurde. Für den heutigen Topklub, der damals noch ein Arbeiterverein war und zwischen erster und zweiter Liga pendelte, absolvierte Rösler zwischen 1994 und 1998 insgesamt 177 Pflichtspiele. 65 Tore erzielte der Stürmer dabei. Die englischen Fans feierten ihn mit Sprechchören. Rösler wurde sogar in die Hall of Fame des Vereins aufgenommen.

Er wechselte später zu Lillestrøm SK nach Norwegen, dem Heimatland seiner Frau, um seine Karriere ausklingen zu lassen. Die endete 2003 dann aber abrupt. Nach dem ersten Saisonspiel klagte der Angreifer über Schmerzen in der Brust. Die stellten sich als Lymphknotenkrebs heraus. Rösler ließ sich davon aber nicht unterkriegen – und gewann nach monatelanger Behandlung den Kampf gegen den Krebs. Wie schlimm es um ihn stand, erfuhr er selbst erst Jahre später.

Uwe Rösler: Seine Frau verheimlichte seine Prognose, um ihn nicht zu entmutigen

„Meiner Frau wurde sogar gesagt, dass die Überlebenschancen nur fünf Prozent betragen“, sagte er einmal. Um ihn nicht weiter zu entmutigen, verschwieg sie ihm diese Nachricht und erzählte ihm die Prognose erst Jahre später. „Im Nachhinein ist es der Wahnsinn, dass ich es doch noch geschafft habe und mittlerweile als voll geheilt gelte“, sagte Rösler. Für ihn gab es nur eine Option: Überleben. Schließlich musste er seine junge Familie mit zwei kleinen Kindern ernähren, sagte er. Viel Zuspruch und Unterstützung erhielt er in der Zeit von den englischen Fans, die ihm viele Nachrichten schrieben.

Geheilt begann er im Herbst 2004 seine Trainerkarriere, wieder bei Lillestrøm. In 16 Jahren betreute er acht verschiedene Teams, zuletzt recht erfolgreich den schwedischen Erstligisten Malmö FF. Für deutsche Sportvorstände flog er immer unter dem Radar. Bis jetzt.

Seit Mittwoch ist Rösler für Fortuna Düsseldorf verantwortlich und soll den Abstieg aus der Bundesliga vermeiden. Zum Debüt gab es ein 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Rösler zeigte an der Seitenlinie vollen Einsatz, dirigierte seine Spieler lautstark und gestenreich.

Fortuna Düsseldorf: Am Dienstag geht es gegen den 1. FC Kaiserslautern

Am Dienstag muss die Fortuna im DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern ran. Dass er sich damit auskennt, hat er bei vorherigen Trainerstationen bereits bewiesen. Mit dem englischen Drittligisten FC Brentford kämpfte sich Rösler in der Saison 2012/13 in die vierte Runde des englischen Pokals vor. Dabei schmiss Rösler mit seiner Mannschaft ausgerechnet Manchester City aus dem Wettbewerb.

Den Zweitligisten Wigan Athletic, der durch diesen Erfolg auf den 51-Jährigen aufmerksam wurde, führte er eine Spielzeit später sogar bis ins Halbfinale des Wettbewerbs. Nun will er in Kaiserslautern den Sprung ins DFB-Pokal-Viertelfinale schaffen.

