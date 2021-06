Kanuslalom

vor 17 Min.

Turner Fabian Hambüchen erlebt eine Abenteuerfahrt im Augsburger Eiskanal

Plus Fabian Hambüchen testet fürs Fernsehen olympische Sportarten. Mit Tokio-Starter Hannes Aigner erlebt er im Augsburger Eiskanal eine Schrecksekunde.

Von Andrea Bogenreuther

So schnell lässt sich Fabian Hambüchen nicht erschüttern, wenn er olympische Sportarten für den Fernsehsender Eurosport ausprobiert: Biathlon, Skeleton und Skispringen waren schon dabei, Bogenschießen, Fechten und auch Synchronschwimmen. Doch bei der "Hambüchen Challenge" auf den Kanuslalomstrecken am Augsburger Eiskanal gerät der Turn-Olympiasieger von Rio de Janeiro 2016 an seine Grenzen. Etwa als sein rotes Paddelboot plötzlich kentert und er unter Wasser blitzschnell aussteigen muss. "Meine erste Nahtod-Erfahrung", stöhnt der Olympiasieger nach der Schrecksekunde und kommentiert seinen missglückten Paddelversuch anschließend trocken: "Ich wollte eigentlich nicht euren Kanal aussaufen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen