Ermittlungen gegen Neuer: Uefa hat sich lächerlich gemacht

"Eine Trennung von Sport und Politik, ....nicht möglich. Dafür sind die Bedeutung und die Sogwirkung des Fußballs ... zu groß. Die Frage, ..., ist deswegen: Welche von der Politik verbreiteten Werte wollen sie unterstützen – und welche nicht"



Aha !

Es werden also bestimmte politische Ziele definiert (von wem eigentlich) , welche dann von Sportlern transportiert und weitergegen werden .



Und was würde nun passieren, wenn der beste Fußballspieler oder Hochspringer nun die politischen Aussagen/Ideen der AfD transportieren würde ?

Würde man den aus dem Olympia-Kader streichen ?

Oder die Goldmedaillen-Gewinnern äußert Zweifel am Klimawahn und bezweifelt die menschengemachten(!) Klimaänderungen .

Auch keine Goldmedaillen mehr ?!



Und wer legt fest , was Sportler vertreten müssen ?

Zuletzt war all das -meines Wissens- im Sozialismus angeordnet, bei den Sportauftritten von Mannschaften/Sportlern der (zumeist) Ostblockländer so .



Da(mals) sollte die Überlegenheit des sozialistischen Systems über den Sport transportiert werden .



Und der UdSSR- Spitzen-Fechter/Boxer, der den Sozialismus anzweifelte , durfte erst gar nicht zu Olympia nach Los Angeles mit.

