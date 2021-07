Erst verlor Löw das Selbstbewusstsein, dann die Mannschaft

Bei aller Enttäuschung, dass unsere Mannschaft nicht mehr dabei ist finde ich sollte man auch mal darüber nachdenken, dass auch gute Mannschaften wie die Niederlande ,Portugal, Frankreich und auch noch Schweden ausgeschieden sind. Wer weis für was es Gut ist, wenn ich mir vorstelle wie das Delta Virus so rasant sich verbreitet in England und auch Portugal, bin ich nicht so unglücklich ich bin auch ein Fußballfan, ist es in meinen Augen eine Unverantwortliche Veranstaltung. Ich war auch nicht erfreut über die Niederlage, aber es gibt für mich die Hoffnung, dass wir einen neu Anfang finden, aber ich bin auch sehr dankbar, was Herr Löw auch als Trainer vorher geleistet hat. Die Weltmeisterschaft in Brasilien, wo Brasilien immer dachte Weltmeister werden zu müssen, ist für mich noch bis Heute in Erinnerung geblieben. Ich finde, es gehört auch eine Portion Glück dazu. Andere Länder haben eben auch tolle Spieler, Ich finde Deutschland verliert halt eben auch, für mich kein Weltuntergang gibt weis Gott schlimmeres in der Welt. Das war für mich ein Spiel, was auch in Zukunft wieder gewonnen werden kann. Ich sage trotzdem Danke an Jogi Löw und der Deutschen Mannschaft. Ich glaube selbst, dass sie wissen was falsch lief, Kritisieren kann man immer nach dem Spiel andere Länder ging es doch ähnlich wie schon gesagt es ist ein Spiel und macht auch Spaß, auch anderen Ländern zu zu schauen, siehe Schweiz. Fußball kann mich schon begeistern auch von anderen Nationen.

