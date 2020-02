vor 2 Min.

Kurz nach Mitternacht: Super Bowl 2020 am 3.2.20 live im TV und Stream: TV-Termin im Free-TV

Der Super Bowl 2020 - wann? Der NFL steigt am 3. Februar (MEZ, 0.30 Uhr). Dabei treffen die Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers. Super Bowl live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream. Alle Infos zum TV-Termin und Free-TV. Plus Infos zum Stadion und der Halbzeit-Show 2020.

Der Super Bowl 2020 der NFL steigt am 3. Februar (MEZ, 0.30 Uhr). Super Bowl live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream - hier gibt es alle Infos zum TV-Termin und Free-TV. Die Kansas City Chiefs treffen auf die San Francisco 49ers. Die 49ers setzten sich im zweiten Halbfinale mit 37:20 (27:0) gegen die Green Bay Packers durch. Zuvor waren die Chiefs beim 35:24 (21:17)-Heimsieg gegen die Tennessee Titans ihrer Favoritenrolle gerecht geworden.

Wann ist Superbowl 2020? Eigentlich steigt der Super Bowl am 2. Februar 2020, in Deutschland jedoch ist "Anpfiff" am 3. Februar 2020 um 0.30 Uhr. Hintergrund ist die Zeitverschiebung aufgrund der Zeitzonen. Der Zeitunterschied zwischen Deutschland und Miami beträgt aktuell 6 Stunden. Ist es in Deutschland 15 Uhr am Nachmittag, so ist es in Miami 9 Uhr am Morgen.

Hier finden Sie alles zum Super Bowl der NFL von der Übertragung im Live-TV, über Termine, Uhrzeit, Datum, Spielplan und Ergebnisse. Plus Infos zum Stadion und der Halbzeit-Show 2020.

Super Bowl 2020: TV-Termin, Zeitplan, Datum, Übertragung, TV-Plan, Sendetermin und Uhrzeit

Wann ist Super Bowl 2020? Uhrzeit, Datum und Termin - alle Zeitangaben in deutscher Zeit!

Wer? Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers

- Was? Finale NFL 2020, Super Bowl

2020, Wann? Montag, 3. Februar 2020, 0.30 Uhr

Wo? Hard Rock Stadium , Miami , Florida

, , Live-TV? Live in der Übertragung in TV und Stream auf Pro Sieben und DAZN (Pay-TV)

Super Bowl 2020 Live-Übertragung in TV, Fernsehen & Stream sehen: Free-TV und Gratis-Stream

Fans stellen sich die Fragen: Wer überträgt den Super Bowl 2020? Wer zeigt was und wann? Der Super Bowl 2020 der NFL wird live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream zu sehen sein - und das kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV und Gratis-Stream auf Pro Sieben. Außerdem zeigt DAZN das Finale der NFL live im Pay-Stream online. Weitere Sender in Deutschland zeigen kein Live-Superbowl in TV, Fernsehen und Stream.

Super Bowl Stadion - Das Finale steigt im Hard Rock Stadium in Miami

Bereits 1987 wurde das Hard Rock Stadium in Miami eröffnet, eigentlich die Heimstatt der Miami Dolphins. Den Namen hat die Arena (Fassungsvermögen Super Bowl: 65.326 Plätze) aber erst seit 2017. Bereits viermal wurde das NFL-Finale in Miami ausgetragen.

Super Bowl Halbzeit-Show

Auch 2020 ist die berühmte Halbzeit-Show wieder neben dem Spiel selbst das Highlight. Unter anderem werden Jennier Lopez und Shakira auftreten.

Super Bowl - die letzten Gewinner der vergangenen 10 Jahre

2019: New England Patriots - Los Angeles Rams 13:3

- Rams 13:3 2018: Philadelphia Eagles - New England Patriots 41:33

- 41:33 2017: New England Patriots - Atlanta Falcons 34:28

- Falcons 34:28 2016: Denver Broncos - Carolina Panthers 24:10

- 24:10 2015: New England Patriots - Seattle Seahawks 28:24

- 28:24 2014: Seattle Seahawks - Denver Broncos 43:8

- 43:8 2013: Baltimore Ravens - San Francisco 49ers 34:31

- 34:31 2012: New York Giants - New England Patriots 21:17

- 21:17 2011: Green Bay Packers - Pittsburgh Steelers 31:25

- 31:25 2010: New Orleans Saints - Indianapolis Colts 31:17

- 31:17 2009: Pittsburgh Steelers - Arizona Cardinals 27:23

Themen folgen