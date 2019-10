vor 18 Min.

Leverkusen - Frankfurt: Sehen Sie das Spiel live im Free-TV, Fernsehen & Live-Stream

Live Leverkusen vs. Frankfurt sehen: Alle Termin im Fernsehen, Free-TV und Live-Stream online.

Am 18.102019 spielt Leverkusen auswärts gegen Eintracht Frankfurt in der Commerzbank-Arena. Alle Infos, um das Match im live Fernsehen, im Free-TV-oder online im Live-Stream zu sehen, finden Sie hier.

Im nächsten Spiel ist Leverkusen, aktuell auf dem 7. Platz in der Bundesliga, zu Gast bei Eintracht Frankfurt in der Commerzbank-Arena. Laut Prognosen könnte diese Partie sehr knapp werden, obwohl bei der letzten Begegnung Bayer Leverkusen mit einem herausragenden 6:1 gegen Frankfurt gewann. Wie das Spiel in der Saison 2019/20 ausgehen wird, sehen Sie live im Fernsehen oder im Stadion. Wo und wann Leverkusen gegen Frankfurt live im TV oder im Live-Stream online übertragen wird, lesen Sie bei uns.

Die Eintracht trifft schon zum 70. Mal auf Bayer. Blickt man zurück, entschied Bayern Leverkusen davon 32 Spiele für sich, während Eintracht Frankfurt nur 24 Siege erringen konnte. 13 Partien endeten unentschieden. Leverkusen beendete die Saison 2018/19 auf dem fünften Platz, zwei Plätze vor seinem jetzigen Gegner.

Nächstes Spiel von Leverkusen in der Bundesliga: Bayer live gegen Eintracht Frankfurt

Spieltag: 18.10.2019

Anpfiff: 20.30 Uhr

Free-TV/Fernsehen: keine Übertragung

Pay-TV: nur auf DAZN online

Live-Ticker: bei uns weiter unten im Datencenter

Live-Stream: Sky Ticket, DAZN

Zusammenfassung: 20.10.2019, 17:10 Uhr im ZDF

Bayer Leverkusen live sehen: Alle Spiele live im Pay TV, Free TV oder im Live-Stream

Diese Saison sind die Übertragungsrechte der Bundesliga auf verschiedene Sender und Streaming-Portale aufgeteilt. Für Fußballbegeisterte ist es also kompliziert zu erfahren, wo aktuelle Spiele online oder im TV live zu sehen sind. Wir haben Ihnen hier die wichtigsten Eckdaten zu den Live-Übertragungen im Fernsehen oder im Online-Stream dargestellt:

Sky Fernsehen - alle Samstagsspiele in der Konferenz, alle Sonntagsspiele um 15.30 & 18 Uhr

Sky Go Stream - alle Samstagsspiele in der Konferenz, alle Sonntagsspiele um 15.30 & 18 Uhr

DAZN Stream - alle Freitagsspiele und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

ZDF Fernsehen - Freitagsspiele am 17. und 18. Spieltag der Bundesliga

Live-Ticker, Spielplan & Bundesliga-Tabelle: Spielstand & Ergebnisse von Leverkusen

Wie Bayer Leverkusen gespielt hat oder gerade spielt erfahren Sie im Live-Tickers unseres Datencenters. Alle Ergebnisse, Spielstände und den aktuellen Spielplan sehen Sie dort live. Verfolgen Sie die Spiele von Bayer 04 Leverkusen live auch unterwegs im Live-Ticker.

Ob im Stadion oder live vor dem TV: Bayer 04 Leverkusen hat zahlreiche Fans

Heute zählen ca. 10.000 Mitglieder zum Leverkusener Fußballverein und feuern ihre Mannschaft in der heimischen BayArena an. Zu den Heimspielen kommen durchschnittlich 26.000 Zuschauer in die Nordrhein-Westfälische Kreisstadt. Seit der letzten Saison trainiert der Niederländer Peter Bosz die "Werkself", die aus einer Arbeitermannschaft des Pharmakonzerns Bayer hervorging.

Leverkusen: seit 40 Jahren in der 1. Bundesliga

Bayer 04 Leverkusen umfasst nicht nur Fußball, sondern noch 12 weitere Sportbereiche. Der heutige Verein entstand 1984 durch einen Zusammenschluss der „Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen“ und des „Turn- und Spielvereins Bayer 04 Leverkusen“. Seit 1979 ist Bayer 04 Leverkusen in der 1. Bundesliga vertreten und zählt über 2,6 Millionen Abonnenten auf Facebook und 647k Follower auf Instagram. (AZ)

Themen folgen