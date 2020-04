12:31 Uhr

Lewandowski auf TikTok: Von der Tormaschine zum Tanzgiganten

Bisher bestach Robert Lewandowski durch eine Qualität, die ihn von den meisten anderen Sportlern unterscheidet. Auf TikTok zeigt er nun auch eine unbekannte Seite.

Robert Lewandowski befand sich in der Form seines Lebens. In 23 Bundesliga-Partien schoss der Stürmer des FC Bayern 25 Tore. Der Rekord von Gerd Müller schien in Reichweite. Die Legende der Münchner hatte in der Saison 1971/72 40 Mal getroffen. Eine Schienbeinverletzung stoppte Lewandowskis Lauf noch bevor die Corona-Pause begann.

Mittlerweile ist der Angreifer wieder fit, auf dem Platz darf er aber freilich noch nicht zeigen, ob er auch seinen Lauf fortführen kann. In der Zwangspause hat der 31-Jährige aber ein ganz anderes Talent offenbart.

Lewandowski hat sich vor wenigen Wochen einen Account bei TikTok zuegelegt. Dort zeigt der in der Öffentlichkeit ansonsten eher scheue Torjäger ganz neue Qualitäten. Den Hüftschwung könnte er sich bei einem seiner zahlreichen brasilianischen Mannschaftskollegen abgeschaut haben, mit denen er im Laufe seiner Karriere zusammengespielt hat.

Doch nicht nur das Rhythmusgefühl Lewandowskis überrascht, auch von seiner humorvollen Seite hat man ihn zuvor recht selten gesehen.

Aber selbstverständlich ist ihm während der Zwangspause seine Treffsicherheit nicht abhanden gekommen.

Bisher galt Bayerns Newcomer Alphonso Davies als der TikTok-Profi im Kader der Münchner, doch mittlerweile hat ihm Lewandowski mit einer Million Follower den Rang abgelaufen. Das dürfte auch an Videos wie diesem liegen.

Maßgeblich beteiligt dürfte seine Frau Anna Lewandowska sein, die sich als Fitnessexpertin und Ernährungsberaterin auch um Bereiche ihres Mannes kümmert, die im normalen Trainingsbetrieb nicht oberste Priorität genießen. Auf ihrem TikTok-Channel ist zudem zu sehen, dass sich Töchterchen Klara bald über ein Geschwisterchen freuen kann. (AZ)

