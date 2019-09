vor 18 Min.

Live-Ticker: FC Bayern vs. Roter Stern Belgrad

Live-Ticker: FC Bayern in der Champions League verfolgen. Um 21 Uhr ist Spielbeginn.

Die Champions League-Saison 2019/20 startet heute Abend für den FC Bayern München. Dessen CL-Gegner sind: Roter Stern Belgrad, Tottenham Hotspur und Olympiakos Piräus. Im Live-Ticker verpassen Sie nichts vom FCB.

Liveticker zum FC Bayern München in der Champions League 2019/20: Als amtierender deutscher Meister ist der FC Bayern natürlich für die Champions League qualifiziert und die Fans freuen sich schon jetzt auf die Duelle der dieser Saison gegen Roter Stern Belgrad, Tottenham Hotspur und Olympiakos Piräus. Ob es mit den Neuzugängen wie Coutinho schon wieder zum Titel reichen kann?

Verpassen Sie keine Sekunde mit unserem Live-Ticker, der natürlich auch alle anderen Spiele der Champions League abbildet.

Liveticker heute Abend zum FC Bayern in der CL: Optimiert für alle Endgeräte

Mit unserem Live-Ticker zu den Spielen des FC Bayern München in der Champions League sind Sie immer und überall dabei. Und das unabhängig vom Endgerät. Unsere Liveticker funktioniert auf Desktop-PCs, Laptops sowie auf mobilen Geräten wie Tablet oder Smartphone.

Live-Ticker Champions League: FC Bayern München von überall verfolgen

Ob im Urlaub in Peru, auf Geschäftsreise in Südafrika, beim Wandern in Tirol oder auf einer Party, Hochzeit oder beim Kindergeburtstag: Mit unserem Live-Ticker zu den CL-Spielen des FCB verpassen Sie keine Minute, keine Grätsche, keine Auswechslung und keine Tore mehr.

Live-Ticker: Nicht nur den FC Bayern live und überall verfolgen

Natürlich können Sie mit unserem Champions League-Ticker zum FC Bayern München auch alle anderen Spiele in der CL verfolgen. Ob Dortmund, Leipzig, Leverkusen oder Real Madrid spielt, Sie bekommen alles live mit.

Mehr als ein Live-Ticker zum FCB: Auch alle Ergebnisse und Tabellen jederzeit abrufen

Mit unserem Live-Ticker-Tool können Sie nicht nur die Spiele der CL-Mannschaften live verfolgen, sondern werden auch rundum informiert, bspw. zu Ergebnissen und Tabellen in der Gruppenphase der Champions League 2019/2020.

Das ist der FC Bayern München

Der Fußball-Club Bayern, München e. V., (FC Bayern München) wurde am 27. Februar 1900 gegründet und ist mit etwa 291.000 Mitgliedern der Sportverein auf der Welt, der die meisten Mitglieder hat. Seit 2001 wurde die professionelle Sportabteilung in die FC Bayern München AG ausgegliedert. Die Männer des FCB spielen seit der Bundesliga-Saison 1965/66 ohne Unterbrechung im Oberhaus und sind mit 29 Bundesliga-Meistertiteln der deutsche Rekordmeister. Ebenso mit 19 Pokalsiegen sind sie deutscher Rekord-Pokalsieger. International gewann der FC Bayern sieben Europapokal-Titel, davon fünf in der Champions League (ehemals Europapokal der Landesmeister). Einmal wurde die FIFA-Klub-WM und zweimal der Weltpokal gewonnen.

