vor 16 Min.

Man City gegen Real Madrid live im TV, Stream, Ticker: CL-Übertragung im Free-TV heute am 7.8.20?

Manchester City und Real Madrid im Live-TV und Stream am 7.8.20: In diesem Artikel lesen Sie, wie die Übertragung im Achtelfinale der Champions League abläuft.

Man City - Real Madrid live im TV, Stream und Ticker im Achtelfinale der Champions League am 7.8.20: Läuft die CL-Übertragung im Free-TV und gratis im Stream im Internet? Welcher Sender überträgt heute? Sky, DAZN, ARD oder ZDF?

In der Champions League am Freitag, 7.8.20, lässt sich das Spiel Manchester City gegen Reald Madrid live sehen. Aber läuft dieses CL-Achtelfinale im Free-TV in ARD oder ZDF samt Gratis-Stream im Internet, im Bezahl-Fernsehen auf Sky oder nur im kostenpflichtigen Online-Stream auf DAZN? In diesem Artikel erfahren Sie die Infos rund um die Übertragung. Weiter unten finden Sie unseren Live-Ticker.

Das Hinspiel hatte Man City mit 2:1 gegen Real Madrid gewonnen. Gabriel Jesus und Kevin De Bruyne schossen die beiden Tore für die The Citizens und drehten damit das Spiel. Zuvor hatte Isco die Könglichen in Führung geschossen. In der Schlussphase erhielt Sergio Ramos dann auch noch eine Rote Karte, der Real Madrid damit im Rückspiel fehlen wird.

Kann Real Madrid trotzdem noch den Einzug ins Viertelfinale der Champions League schaffen? Oder wird Man City beim Finaturnier im August in Lissabon dabei sein? Das wird sich am 7.8.20 im Rückspiel entscheiden. Hier folgen die Infos zur Übertragung von Man City gegen Real Madrid im Live-TV oder Stream.

Man City gegen Real Madrid live im TV und Stream im Internet: Übertragung im Free-TV und Stream gratis oder im Bezahl-Fernsehen? TV-Termin heute am 7.8.20

Wann spielt Manchester City gegen Real Madrid? Alle Angaben zur Live-Übertragung gibt es hier im Überblick:

Spiel: Man City gegen Real Madrid

gegen Wettbewerb: Champions League , Achtelfinale

, Achtelfinale TV-Termin: 7.8.20

Anpfiff: 21 Uhr

Free-TV: keine Übertragung

Bezahl-Fernsehen: Sky

Live-Stream gratis: keine Übertragung

kostenpflichtiger Online-Stream: Sky

Lesen Sie für mehr Infos zur Champions League auch:

Manchester City vs. Real Madrid: Sender beim Achtelfinale der Champions League live - Was zeigen ARD, ZDF, Sky oder DAZN?

Dieses Achtelfinale der Champions League ist also nur im TV und Stream über Sky zu sehen, genau wie übrigens auch das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Chelsea.

Die Partien Juventus vs. Lyon und Barcelona vs. Neapel gibt es auf Sky hingegen nur in der Konferenz. Diese Partien werden in voller Länge von DAZN übertragen.

Kostenlos im Free-TV oder im Gratis-Stream ohne Anmeldung läuft kein Spiel im CL-Achtelfinale. Die TV-Rechte liegen weder bei der ARD noch beim ZDF.

CL-Achtelfinale Man City - Reald Madrid: Live-Ticker mit Ergebnis, Spielstand und Spielplan:

In unserem Datencenter bekommen Sie weitere Infos wie den Spielplan. Außerdem können Sie das Spiel Manchester City - Real Mardrid im Live-Ticker verfolgen:

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Der Sieger aus dem Duell zwischen Man City und Real Madrid wird im Viertelfinale der Champions League entweder auf Juventus Turin oder auf Lyon treffen. Wer von beiden der Gegner ist, wird ebenfalls am 7.8.20 im CL-Achtelfinale entschieden.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen