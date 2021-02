vor 34 Min.

Manchester City - Gladbach live im Stream und Free-TV? Übertragung im CL-Achtelfinale am 16.3.21

Borussia Mönchengladbach - Manchester City live im TV und Online-Stream: Hier gibt es die Infos zur Übertragung in der Champions League heute am 24.02.21. Läuft sie gratis im Free-TV, auf Sky oder DAZN?

In der Champions League wird am 16.3.21, die Partie Manchester City - Gladbach live im TV und Stream im Internet gezeigt. Gibt es auch eine Übertragung im Free-TV?

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Spiele von Borussia Mönchengladbach in der CL 2020/21 live sehen. Damit wissen Sie auch immer, was Sky im Fernsehen überträgt und was DAZN.

Manchester City - Gladbach live im Free-TV und Stream? Übertragung in der Champions League am 16.3.21

Achtelfinale, Rückspiel:

Partie: Manchester City - Borussia Mönchengladbach

- Wann: 16. März 2021, ab 21.00 Uhr

16. März 2021, ab 21.00 Uhr Wo: Etihad Stadium

Etihad Stadium TV-Übertragung: Sky

Gladbach: Alle Termine in der Champions League - Übertragung im TV und Live-Stream

1. Spieltag: Mittwoch, 21. Oktober, 21.00 Uhr: Inter Mailand - Borussia Mönchengladbach , DAZN und Sky-Konferenz

2. Spieltag: Dienstag, 27. Oktober, 21.00 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Real Madrid , Sky

3. Spieltag: Dienstag, 3. November, 18.55 Uhr: Schachtar Donezk - Borussia Mönchengladbach , DAZN und Sky-Konferenz

4. Spieltag: Mittwoch, 25. November, 18.55 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Schachtar Donezk , DAZN und Sky-Konferenz

5. Spieltag: Dienstag, 1. Dezember, 21.00 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand , DAZN und Sky-Konferenz

6. Spieltag: Mittwoch, 9. Dezember, 21.00 Uhr: Real Madrid - Borussia Mönchengladbach , DAZN und Sky-Konferenz

Achtelfinale (Hinspiel): Mittwoch, 24. Februar 2021, Borussia Mönchengladbach - Manchester City , DAZN

Mittwoch, 24. Februar 2021, - , Achtelfinale (Rückspiel): Dienstag, 16. März 2021, Manchester City - Borussia Mönchengladbach , Sky

Übertragung aller CL-Spiele von Borussia Mönchengladbach im TV und Stream: Sky, DAZN oder im Free-TV?

Die CL-Partien von Borussia Mönchengladbach in der Gruppenphase werden von den kostenpflichtigen Streaming-Anbietern Sky und DAZN übertragen. Der Pay-TV-Anbieter aus München Sky beschränkt sich auf die Übertragung des Spiels am 27.10.2020 gegen Real Madrid. Das geringe Interesse des Senders Sky an den Partien der Borussen dürfte an den Überschneidungen mit den Spielen des FC Bayern liegen. Diese liegen an den gleichen Wochentagen. Der Pay-TV-Sender hatte bei der Verteilung das Erstwahlrecht für ein Einzelspiel und entschied sich meist für das Spiel des Titelverteidigers.

Borussia Mönchengladbach in der Champions League

Der fünfmalige Deutsche Meister Mönchengladbach startet in die Gruppenphase der Champions-League 2020/21 – und damit zur dritten Teilnahme in der Königsklasse. Das Team setzte sich mit 2:1 gegen Hertha BSC durch und beendete die Saison als Vierter der Tabelle. Bereits in der Saison 2015/16 und 2016/17 hatten die Borussen am Wettbewerb der CL teilgenommen Für Borussia bedeutet die Teilnahme an der Königsklasse während der Corona-Pandemie eine wichtige Finanzspritze, allein der Start bringt rund 20 Millionen Euro mehr als in der weniger lukrativen Europa League.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen