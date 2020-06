vor 16 Min.

Nach Auftritt bei eigener Tour: Auch Djokovic ist Corona-positiv

Nun bekommt der Weltranglisten-Erste die Quittung für laxe Hygieneregeln bei der von ihm organisierten Adria-Tour. Und muss heftige Kritik von den Kollegen einstecken.

London Die umstrittene Adria-Tour der Tennisprofis bringt ihrem Organisator Novak Djokovic nach dem nächsten positiven Corona-Test weiter massive Kritik ein. Das Testergebnis des Weltranglisten-Ersten stand noch aus, sein serbischer Landsmann Viktor Troicki gab am Montagabend über eine serbische Nachrichtenagentur bekannt, dass zunächst bei seiner Frau und dann bei ihm das Virus entdeckt wurde.

Der 34-Jährige hatte auf der ersten Station in Belgrad auch gegen den Hamburger Alexander Zverev gespielt, der sich nach einem negativen Test im Anschluss an das Event im kroatischen Zadar in eine Selbstisolation begeben hat. Vor Troicki waren auch der Bulgare Grigor Dimitrow und der Kroaten Borna Coric positiv getestet worden.

Andy Murray rügt seinen Kollegen Djokovic: "Kein guter Eindruck"

Kritisiert Novak Djokovic: Andy Murray. Bild: Joe Toth/PA Wire/dpa

Angesichts der laxen Hygienemaßnahmen und Fotos feiernder Tennisprofis mit freiem Oberkörper erinnerte Wimbledonsieger Andy Murray seine Kollegen an ihre Vorbildfunktion. Die einstige Nummer eins der Welt aus Großbritannien sagte der britischen Tageszeitung The Times: "Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu Novak. In der Nachbetrachtung macht das, was da passiert ist, aber keinen guten Eindruck."

Top-Athleten auf der ganzen Welt müssten zeigen, "dass wir das ernst nehmen und uns darüber im Klaren sind, dass wir Abstandsregeln einhalten". "Ich hoffe, dass wir daraus lernen, weil letztendlich wird die ATP Tour nicht zurückkommen, wenn wir jede Woche Probleme haben und die Spieler machen, was sie wollen", sagte Murray, der in dieser Woche bei einem Showkampf-Turnier in England antritt. Bei dem Event ist auch der Weltranglisten-28. Daniel Evans dabei, der sich der Kritik an Djokovic anschloss. "Ich denke, du solltest keine Spieler-Partys haben und wild durcheinander tanzen", sagte Evans. "Er sollte etwas Verantwortung für das Event zeigen."

Djokovic hat die Vorwürfe bislang zurückgewiesen. Alle in Serbien und Kroatien geltenden Regeln seien eingehalten worden. (dpa)

