New York City Marathon 2019 heute live: Strecke, Live-TV, Stream

Marathon-Läufer überqueren während des New York City Marathons die Verrazano-Narrows Brücke. New York City Marathon 2019: Strecke, Live-TV, Stream & Termin.

Heute, am Sonntag, steht der New York City Marathon an. Wir zeigen, wie die Strecke verläuft und wo Sie den NYC Marathon 2019 live in der TV-Übertragung und im Live-Stream sehen.

New York City Marathon 2019: Heute ist es soweit: Der bekannteste und weltweit am meisten beachtete Stadt-Marathon geht in New York an den Start. Am Nachmittag kann man ihn auch bei uns im TV und Stream sehen.

Der NYC-Marathon ist der Marathon auf der Erde mit den meisten Teilnehmern. 2016 überquerten mit 51.394 Läufer die Ziellinie bei insgesamt 51.999 angetretenen Läufern - Teilnehmerrekord!

Wegen des Sponsers Tata Consultancy Services heißt die Laufveranstaltung eigentlich offiziell "TCS New York City Marathon". Der Marathon findet immer am ersten Sonntag im November statt und jedes Jahr seit 1970 Veranstalter ist der Zusammenschluss "New York Road Runners".

Strecke, Live-TV, Stream & Termin hier bei uns plus alle Infos zu Zeitunterschied, Zeitzone und Zeitverschiebung.

New York Marathon 2019 heute live in TV, Fernsehen und Stream: TV-Termine

Was: NYC-Marathon

Datum: 3. November 2019

TV-Termin: Uhrzeit: 15.15 Uhr bis 18.20 Uhr (MEZ-Zeit/ Deutschland )

) Startzeit USA : 9.40 Uhr (ET)

: 9.40 Uhr (ET) Live in TV: Übertragung live auf Eurosport

Live im Stream: Eurosport wird wahrscheinlich auch einen Live-Stream anbieten

In den USA wird das Rennen von ABC7NY und ESPN live in TV, Fernsehen und Live-Stream übertragen.

New York City Marathon 2019: Strecke, Start, Finish und Streckenverlauf

Strecke, Start, Finish und Streckenverlauf: Der NYC Marathon 2019 ist wieder ein sehr anspruchsvoller Kurs, da dabei mehrere Brücken mit Steigung überquert werden müssen. Die Lauf-Strecke führt durch die 5 Stadtbezirke von New York. Vom Start in Fort Wadsworth auf Staten Island geht die Strecke weiter durch die Bezirke Brooklyn, Queen, Bronx und Manhatten bis zum Ziel im Central Park. Wie für einen Marathon üblich ist die Distanz 42,195 Kilometer lang.

Eine optische Übersicht über den Streckenverlauf finden Sie hier.

Zeitunterschied, Zeitverschiebung und Zeitzonen zum NYC Marathon

Deutschland liegt aktuell fünf Stunden vor New York. Ist es also in München bspw. 15 Uhr am Nachmittag, so ist es NYC 10 Uhr am Vormittag.

Geschichte des New York Marathons

Anfänglich eine kleine Veranstaltung im Central Park mit wenigen hundert Läufern, wurde der Marathon 1976 aus Anlass der Feierlichkeiten zum 200-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten erstmals auf alle fünf New Yorker Stadtbezirke erweitert. Dies war so erfolgreich, dass er seither jedes Jahr in dieser Form stattfindet. Im Jahr 2012 musste er wegen der Folgen des Hurrikans Sandy zwei Tage vor dem Start abgesagt werden.

