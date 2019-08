vor 2 Min.

Nordische Kombination 2019/20: Termine, Zeitplan & Kalender

Der Weltcup der Nordischen Kombination 2019/2020 geht bald los. Wir verraten Termine, Zeitplan und Rennkalender. Wann geht die Saison los und welche Wettkämpfe stehen auf dem Programm?

Die Nordische Kombination 2019/20 startet bald und die Fans fragen sich, wann und wo der Weltcup steigt. Wir nennen Ihnen Termine, Zeitplan, Kalender und Datum.

Die Weltcup-Saison 2019/2020 der Nordischen Kombination startet am 29. November 2019 in Ruka (Finnland) und endet am 15. März 2020 in Schonach (Deutschland). Bereits 2018 gab die FIS den Weltcup-Kalender für die Saison 2019/2020 bekannt. Beim Weltcup in Oberstdorf handelt es sich auch um die WM-Generalprobe für 2021.

Hier entdecken Sie alle Termine und den Zeitplan/Kalender der Herren der Nordischen Kombination 2019/2020. Sollten sich Veränderungen bei den Weltcup-Terminen einstellen, berichten wir hier nach.

Termin Land, Austragungsort Disziplin Uhrzeit 29.11.2019 Finnland, Ruka HS 142 / 5 km

30.11.2019 Finnland, Ruka HS 142 / 10 km

01.12.2019 Finnland, Ruka HS 142 / 10 km

07.12.2019 Norwegen, Lillehammer Team HS 98 / 4 × 5 km

08.12.2019 Norwegen, Lillehammer HS 140 / 10 km

21.12.2019 Österreich, Ramsau HS 96 / 10 km

22.12.2019 Österreich, Ramsau HS 96 / 10 km

10.01.2020 Italien, Val di Fiemme HS 134 / 10 km

11.01.2020 Italien, Val di Fiemme HS 134 / 10 km

12.01.2020 Italien, Val di Fiemme Teamsprint HS 134 / 2 × 7,5 km

25.01.2020 Deutschland, Oberstdorf Team HS 140 / 4 × 5 km

26.01.2020 Deutschland, Oberstdorf HS 140 / 10 km

31.01.2020 Österreich, Seefeld HS 109 / 5 km

01.02.2020 Österreich, Seefeld HS 109 / 10 km

02.02.2020 Österreich, Seefeld HS 109 / 15 km

08.02.2020 Estland, Otepää HS 100 / 10 km

09.02.2020 Estland, Otepää HS 100 / 10 km

22.02.2020 Norwegen, Trondheim HS 138 / 10 km

23.02.2020 Norwegen, Trondheim HS 138 / 10 km

29.02.2020 Finnland, Lahti Teamsprint HS 130 / 2 × 7,5 km

01.03.2020 Finnland, Lahti HS 130 / 10 km

07.03.2020 Norwegen, Oslo HS 134 / 10 km

14.03.2020 Deutschland, Schonach HS 106 / 10 km

15.03.2020 Deutschland, Schonach 2 × HS 106 / 15 km



Sollten sich Änderungen bzgl. Terminen, Datum, Uhrzeit, Zeitplan oder Rennkalender einstellen, finden Sie hier die entsprechenden Updates.

Nordische Kombination: Der Kader von Deutschland

Der Deutsche Skiverband gab im Mai 2019 die Einteilung des Kaders für die Saison in der Nordischen Kombination 2019/20 bekannt. Die Sportler wurden auf 5 verschiedene Lehrgänge aufgeteilt. Neben den Lehrgangsgruppen 1a, 1b und 2a sowie dem Förder-Kader wurden auch 19 Sportler für die Lehrgangs-Gruppe 2b aufgestellt.

Lehrgangsgruppe 1a:

Manuel Faißt

Eric Frenzel

Vinzenz Geiger

Fabian Rießle

Johannes Rydzek

Julian Schmid

Terence Weber

Cheftrainer: Hermann Weinbuch

Assistenten: Ronny Ackermann, Kai Bracht

Techniker: Janis Morweiser

