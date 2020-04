26.04.2020

Notfallplan für die Tennis-Ligen

Noch sind die Tennisanlagen in Bayern geschlossen. Doch der BTV hat einen Notfallplan für die Punktspiele erarbeitet.

Von der Bayernliga abwärts soll es frühestens ab dem 8. Juni freiwillige Punktspiele ohne Auf- und Abstieg geben. Wenn es möglich ist

Von Robert Götz

Wenn es nach den Plänen des Bayerischen Tennis-Verbandes (BTV) geht, dann soll auch in dieser Saison von der Bayernliga abwärts ein Sommer-Ligabetrieb stattfinden. Allerdings einer ohne Druck, ohne Auf- und Abstieg und einer, der auf Freiwilligkeit der Vereine beruht. Das hat der BTV-Verbandsausschuss am Wochenende festgelegt. Frühester Startpunkt: 8. Juni. „Man kann es eine Ergänzungs- oder Übergangsrunde nennen“, erklärt Peter Schweyer, der schwäbische Bezirksvorsitzende. „Es ist der kleinste gemeinsame Nenner zwischen denen, die unbedingt spielen wollen, und denen, die die Saison absagen wollen.“

Wenn es die Vorgaben der Behörden zulassen, dann soll frühestens ab 8. Juni gespielt werden. Schweyer: „Die Vereine werden bis 15. Mai eine Mail erhalten, wo sie aufgefordert werden, ihre Teams zu melden oder abzumelden.“ Das hat aber keinen Einfluss auf den normalen Ligenbetrieb, der im kommenden Jahr wieder aufgenommen wird. „Wer jetzt in der Bezirksliga spielt, wird auch im nächsten Jahr dort spielen, egal ob er jetzt sein Team zurückzieht.“ Eines hat der BTV aber klar geregelt: Die Vereine stehen in der Verantwortung, die Auflagen, die dann eventuell vorgeschrieben sind, zu erfüllen. „Jeder Verein ist hier selbst in der Pflicht“, sagt Schweyer. Wie die Auflagen aber aussehen werden, kann noch niemand sagen. Können zum Beispiel Doppel gespielt werden? „Das alles wissen wir noch nicht. Aber da kann man flexibel reagieren, da es ja nicht um Auf- oder Abstieg geht“, sagt Schweyer.

Der Deutsche Tennisbund hat die Bundesligen der Frauen und Männer bereits abgesagt, für die Regionalligen, die von DTB und den Landesverbänden gemeinsam organisiert werden, sind noch keine Entscheidungen gefallen.

Ein wichtiges Datum für alle bayerischen Tennisspieler ist aber der 4. Mai. So lange gelten die bisherigen Ausgangsbeschränkungen im Freistaat. Ob danach privates Tennisspielen wieder möglich ist, kann Schweyer nicht sagen: „Das müssen wir abwarten. Bisher sind die Anlagen noch gesperrt.“ In Rheinland-Pfalz zum Beispiel dürfen Golfer und Tennisspieler ihrem Sport schon wieder nachgehen. Unter strengen Auflagen, die auch vom Ordnungsamt kontrolliert werden.

