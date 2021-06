Übertragung der EM 2021: So sehen Sie heute Österreich gegen Nordmazedonien im TV oder Live-Stream

Bei der Fußball-EM 2021 trifft Österreich als erstes auf Nordmazedonien. Hier erfahren Sie, wie und wo Sie das Spiel verfolgen können.

Österreich - Nordmazedonien live im Free-TV und Stream: Hier gibt es die Infos zur Übertragung der EM 2021. Die Fußball-Europameisterschaft sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr stattfinden, die Euro 2020 musste wegen der Corona-Pandemie aber auf 2021 verschoben werden. Das Duell Österreich - Nordmazedonien gehört zu den vielen Spielen der Fußball-Europameisterschaft, die sich gratis im Free-TV und Online-Stream sehen lassen. Die Sender ARD und ZDF übernehmen einen Großteil der Übertragung. Manche Spiele werden aber auch nur kostenpflichtig von Magenta-TV der Telekom übertragen.

Die österreichische Fußballnationalmannschaft ist die Auswahlmannschaft des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB). Sie wird seit Januar 2018 von Franco Foda betreut und trägt ihre Heimspiele zum Großteil im Wiener Ernst-Happel-Stadion und im Wörthersee Stadion aus, das im Stadtteil Waldmannsdorf der Kärntner Hauptstadt Klagenfurt liegt. Co-Trainer des gebürtigen Mainzers Foda sind die ebenfalls aus Deutschland stammenden Thomas Kristl und Jürgen Säumel.

Österreichs Trainer Franco Foda Foto: Robert Jaeger/APA, dpa

Die nordmazedonische Fußballnationalmannschaft trat eine zeitlang unter dem provisorischen Namen "Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien" an - abgekürzt EJR Mazedonien. So wurde sie auch in der FIFA-Weltrangliste geführt. Am 12. Februar 2019 trat die Namensänderung des Landes in Kraft. 2021 nimmt Nordmazedonien erstmals an einer Fußball-Europameisterschaft.

Auf Europmeisterschaften sind Österreich und Nordmazedonien sich bisher also noch nicht begegnet. Insgesamt gab es ohnehin nur zwei Matches zwischen den beiden Nationalteams: Am 16.11.19 gewannen die Österreicher im Rahmen der EM-Qualifikation mit 2:1. Ebenfalls in der Quali unterlagen die Nordmazedonier am 10.6.19 mit 1:4. Insofern lautet die Gesamtbilanz 6:2 zugunsten der Österreicher.

Österreich - Nordmazedonien live im Free-TV und Gratis-Stream auf ARD oder ZDF? Übertragung heute, Sender, Datum und Uhrzeit

Welcher Sender übernimmt die Übertragung? Wann ist der Anstoß? Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zum Spiel im Überblick:

Spiel: Österreich - Nordmazedonien , Gruppenphase der Fußball-EM 2021

- , Gruppenphase der 2021 Datum: 13. Juni 2021

13. Juni 2021 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Arena Națională, Bukarest

Arena Națională, Gratis-Übertragung: Live im Free-TV und Gratis-Stream: ARD - Moderation Alexander Bommes , Kommentar Florian Naß, Experten Almuth Schult , Kevin-Prince Boateng und Stefan Kuntz

Live im Free-TV und Gratis-Stream: - Moderation , Kommentar Florian Naß, Experten , und Kostenpflichtige Übertragung: Magenta TV

Wenn Sie das Spiel Österreich - Nordmazedonien kostenlos im Live-Stream sehen möchten, gelangen Sie hier direkt zur Seite der ARD.

Österreich - Nordmazedonien live: Übertragung der Fußball-EM 2021 im Fernsehen und Online-Stream

Bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 lässt sich nicht nur das Spiel von Österreich gegen Nordmazedonien live im TV und Stream sehen. Vom 11. Juni bis zum 11. Juli werden alle Spiele der Euro 2021 übertragen.

Zehn Spiele der EM 2021 laufen exklusiv bei MagentaTV der Telekom, womit ein Teil des Turniers nur kostenpflichtig im Pay-TV zu sehen ist. Alle anderen Partien laufen aber kostenlos im Free-TV - entweder in der ARD oder im ZDF. Hier finden Sie die Informationen zur Übertragung von allen Spielen: Fußball-EM 2021 live im TV und Stream: Live-Übertragung und TV-Termine.

Mehr Infos zur EM:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.