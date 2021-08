Die Olympischen Spiele enden mit der Abschlussfeier in Tokio

Nach über zwei Wochen gehen die Olympischen Spiele in Tokio zu Ende. Bei der Abschlussfeier gab es auch Proteste. Die Deutschen kehren mit gemischten Gefühlen zurück.

Begleitet von einem kleinen, friedlichen Protest hat am Sonntag die Schlussfeier der Olympischen Spiele in Tokio begonnen. Rund um das Nationalstadion der japanischen Hauptstadt hatten sich etwa 50 Aktivistinnen und Aktivisten versammelt. "No Olympics" war auf einem Plakat zu lesen. Dem kleinen Protest stand ein Großaufgebot der Polizei gegenüber. Aufgrund der strengen Corona-Beschränkungen waren nur wenige Personen innerhalb des Olympiastadions zugelassen. Dass Olympia mit Teilnehmern aus aller Welt trotz stark steigender Fallzahlen während der Pandemie in der Millionenstadt Tokio stattfinden durfte, wird in Japan teilweise sehr kritisch gesehen.

Abschlussfeier der Olympischen Spiele in Tokio: Fahnenträger Ronald Rauhe (Mitte) trägt die deutsche Fahne durch das Stadion. Foto: Marijan Murat, dpa.

Olympische Flamme in Tokio ist erloschen

Vor den Augen des Präsidenten des Olympischen Komitees ( IOC), Thomas Bach, und Japans Kronprinz Akishino betraten die Fahnenträger der teilnehmenden Nationen das Stadion. Freiwillige trugen die Flaggen derjenigen Länder, deren Sportlerinnen und Sportler bereits zuvor abgereist waren. Kronprinz Akishino wohnte anstelle seines älteren Bruders, Kaiser Naruhito, der Abschlusszeremonie bei.

Traditionell erklärte IOC-Präsident Thomas Bach die Olympischen Spiele am Ende der Zeremonie schließlich gegen 22 Uhr Ortszeit für beendet. Es seien "Spiele der Hoffnung, der Solidarität und des Friedens" gewesen, sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees am Sonntag. Die nächsten Sommerspiele werden 2024 in Paris ausgetragen. Im kommenden Februar stehen bereits die Olympischen Winterspiele in Peking auf dem Programm.

Für die deutschen Mannschaften enden die Olympischen Spiele mit gemischten Gefühlen: Es ist die schlechteste Olympia-Medaillenbilanz bei Sommerspielen seit der Wiedervereinigung. Die Sportler und Sportlerinnen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) gewannen bei den Olympischen Spielen in Japans Hauptstadt zehnmal Gold, elfmal Silber und 16 Mal Bronze. Damit belegte das deutsche Team Platz neun im Medaillenspiegel.

USA erfolgreichste Nation bei Olympia in Tokio

Die USA sind zum dritten Mal in Serie die erfolgreichste Olympia-Nation bei Sommerspielen. Das amerikanische Team holte bei den Wettkämpfen von Tokio 39 Mal Gold, 41 Mal Silber und 33 Mal Bronze und lag damit knapp vor China. Der Gastgeber der kommenden Winterspiele 2022 in Peking nahm den zweiten Rang vor Japan ein. (dpa)

