Isabell Werth kritisiert Modernen Fünfkampf: Pferde „nur ein Transportmittel“

Nach dem Drama um Annika Schleu ist der Moderne Fünfkampf heftig in die Kritik geraten. Die Athletin und ihre Trainerin verteidigen ihr Verhalten, während Reitsport-Experten fordern, das Springreiten zu streichen

Es waren genau die Bilder, die man im Reitsport nicht sehen möchte: ein schweißnasses, verängstigtes Pferd mit aufgerissenen Augen und offenem Maul, das sich panisch um die eigene Achse dreht. Das am liebsten nur flüchten möchte und dann noch mit der Peitsche traktiert wird. Im Sattel die deutsche Fünfkämpferin Annika Schleu, der bei jedem Schlag Verzweiflung, Frustration und Hilflosigkeit anzusehen sind. Angetrieben von einer Trainerin, die sie ermutigt, noch mehr zu schlagen.