Schlechte Trainingsbedingungen durch Corona: Drohen Spiele der Mittelmäßigkeit?

Überall auf der Welt hat die Pandemie die Trainingsbedingungen für Sportler verschlechtert und die Wettkampfpraxis dezimiert. Bedeutet dies, dass in Tokio Spiele der Mittelmäßigkeit bevorstehen?